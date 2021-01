Marcelo Longobardi dijo que "como tienen dificultades para desalojar a la Corte Suprema, al presidente se le ocurrió inventar una corte paralela" Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi criticó en duros términos al presidente Alberto Fernández por proponer la creación de un tribunal "que esté a la par de la Corte Suprema", en el marco de la reforma judicial que el gobierno se apresta a impulsar en el Congreso. "Esto es muy grave", dijo el periodista, y añadió: "Me hizo acordar a Nicolás Maduro".

"En la Justicia nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda; meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes. Hay que cambiar procedimientos y formas", dijo el mandatario en diálogo con la radio AM 750, y pidió tomar las recomendaciones de la "Comisión Beraldi", como "la posibilidad de crear un cuerpo parecido al tribunal supremo de España", que -según explicó- "no es un tribunal que está por debajo de la Corte Suprema, sino que está a la par".

En este sentido, el conductor de Cada mañana (Mitre) afirmó que los dichos del Presidente son "realmente asombrosos", y planteó que "él ve a la Corte como un organismo caprichoso por no haber tratado la condena del expresidente Amado Boudou".

"El Presidente planteó lo más grave, que es la confirmación de crear un tribunal, no debajo, sino a la par de la Corte Suprema. Me hizo acordar a Nicolás Maduro, que como no le gustaba el parlamento venezolano, inventó un parlamento paralelo al que llamó Asamblea Constituyente, con la que gobernó todos estos años. Esto es lo mismo", comparó.

"Como tienen dificultades para desalojar a la Corte Suprema, al Presidente se le ocurrió inventar una corte paralela. O sea, un tribunal que entienda en los temas que la Corte no acepta, o no le toca intervenir; es una definición gravísima de parte de Fernández, esto es muy grave", insistió Longobardi.

"Con argumentos banales el presidente quiere inventar una corte nueva para que haga lo que el presidente quiere que haga la Corte. Y como la corte que hay no le gusta, pues inventa otra", concluyó.