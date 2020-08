"No me parece que esté en su sano juicio", dijo Marcelo Longobardi sobre el expresidente Eduardo Duhalde Fuente: Archivo

25 de agosto de 2020 • 10:37

"Perdón por lo que estoy diciendo, yo tengo cierta consideración por el doctor [Eduardo] Duhalde y lo conozco bien. Pero no me parece que esté en su sano juicio. Debería hacerse ver por un médico", dijo Marcelo Longobardi, luego de pasar el audio en el que el expresidente afirmó que "en la Argentina no va a haber elecciones el año que viene" porque se corre el riesgo de "un golpe de Estado".

"La Argentina profundizó su extravío político a niveles estrafalarios. Desde el presidente Alberto Fernández hasta el expresidente Duhalde, en confrontaciones políticas con unos disparates importantísimos, todo muy tenso", comentó el conductor de Cada mañana (Radio Mitre) y explicó que, cuando el exmandatario dijo que "es ridículo que los argentinos piensen que el año que viene van a votar", pensó que se refería "a que la pandemia [de coronavirus] podría afectar las elecciones desde el punto de vista práctico, como sugiere Donald Trump en los Estados Unidos".

"Pero no. Duhalde se refería a un golpe de Estado. Duhalde pronosticó un golpe de Estado", dijo con sorpresa. "Yo creo que Duhalde debiera mantener silencio y verse por un médico, si me permiten el consejo, perdón por el comentario, pero presumo que el doctor Duhalde no está bien. Dijo cualquier cosa", consideró.

"El año que viene no va a haber elecciones. La gente no lo sabe o se olvida, pero entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. No va haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Corre ese riesgo porque la verdad que la Argentina es un desastre tan grande que no se puede seguir así", fue la frase textual del expresidente, que causó revuelo en las Fuerzas Armadas.

"Habría que ver cuánto tiene que ver esto con el estado de salud del doctor Duhalde. Perdón por lo que estoy diciendo, yo tengo cierta consideración por el doctor Duhalde y lo conozco bien. Pero no me parece que esté en su sano juicio", remarcó Longobardi, y agregó que "este asunto va a generar un agravamiento del debate público que nos sugiere que debemos pensar cuál es el rumbo que ha adoptado la Argentina".

Más adelante, el periodista dijo que había hablado con un alto jefe militar por este tema. "Me expresó literalmente su estupor ante el comentario de Duhalde. Me dijo que hay estupor en la cúpula de las Fuerzas Armadas de la Argentina como consecuencia de los dichos de Duhalde", finalizó.