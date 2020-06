Longobardi también criticó las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el endurecimiento de la cuarentena porque "no tienen ninguna conexión con la realidad" Fuente: Archivo

22 de junio de 2020 • 11:05

Marcelo Longobardi cruzó al Gobierno en un duro editorial por las críticas que varios funcionarios dirigieron a las masivas protestas que se realizaron en distintos puntos del país contra la expropiación de Vicentin .

El periodista se enfocó en Andrés Larroque , ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora , quien dijo que las movilizaciones realizadas en defensa de la propiedad privada "han generado una bomba en términos sanitarios", debido a que se produjeron en pleno crecimiento de los contagios de coronavirus .

"Esto no tiene ninguna verificación", consideró Longobardi. "En la política de eso se trata, de lanzar bombas, en este caso dialécticas, sin que tengan la menor verificación", agregó el conductor de Cada mañana (Radio Mitre).

"Es interesante mirar cómo el oficialismo interpreta lo que ocurrió con el banderazo por el asunto de Vicentin. En Hamlet , Shakespeare sugiere que la locura tiene un método. Acá lo hemos superado, porque acá la locura no tiene un método, es locura pura ", diferenció.

"Ninguna conexión con la realidad"

Luego, Longobardi comentó la decisión de Fabián Silvano Lorenzini , juez de la causa Vicentin, que restituyó el directorio de la cerealera y las expresiones del Presidente que muestran "a un nuevo [Alberto] Fernández , mucho más agresivo y mucho menos negociador del que todos imaginamos".

Sobre el final de su comentario, el conductor retomó el tema del posible endurecimiento de la cuarentena y las declaraciones del Presidente según las cuales "no vaya a ser cosa que todo el esfuerzo que hemos hecho sea inútil porque salimos a correr, a tomar cerveza o a mirar vidrieras".

"Es un comentario que me llamó la atención porque no tiene ninguna conexión con la realidad", arremetió Longobardi. "Vayan buscando un argumento más interesante porque el agotamiento es muy severo y si el Gobierno impone una cuarentena más estricta, esa idea da la impresión de que no funcionaría", finalizó.