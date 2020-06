"Los expertos suponen que la gente está de joda", criticó Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi se refirió al endurecimiento de la cuarentena a partir del 1º de julio para frenar el avance del coronavirus Covid-19, cuestionó en duros términos el nuevo impedimento para realizar actividad física en la Ciudad de Buenos Aires y a los expertos que hablan de "relajamiento social".

"Es obvio que no se ha encontrado ninguna relación entre los runners, la actividad física al aire libre, y la extensión de la pandemia . Pero la imbecilidad es ciega. Es una condición intrínseca, no razona, no incorpora argumentos vinculados al sentido común", consideró el conductor de Cada mañana (Mitre), y se preguntó: "¿Será el último esfuerzo que pide el Gobierno?".

Más adelante, comentó las opiniones que han formulado algunos integrantes del equipo de científicos que asesora al presidente Alberto Fernández relacionados al aumento de casos de coronavirus. "Los expertos han advertido que esto pasa por el 'relajamiento social'. No sé a qué los expertos llaman 'relajamiento social'. Los virólogos, epidemiólogos, infectólogos, suponen que el relajamiento social es un modo de la diversión pública", criticó.

"Las personas tienen una vida al margen de la cuarentena, eso implica ir al supermercado, al banco, tratar de trabajar. 'Relajamiento social' me suena a que los expertos suponen que la gente está de joda. Eso está lejos de la realidad. El laboratorio es una cosa y la vida social es otra", sostuvo, y volvió sobre el tema de la actividad física al aire libre: "Todos los documentos que se han publicado dan cuenta de que el aire libre es el lugar menos dramático de todos, peor es un geriátrico, un hospital o una casa", finalizó.