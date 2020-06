Marcelo Longogardi dijo que el ministro Sergio Berni "apenas puede controlar la seguridad y se mete en la salud pública" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 10:20

Marcelo Longobardi fue lapidario con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , luego de que dijera que "debemos ir por lo menos a 15 días de una cuarentena estricta, absoluta y sin transporte público".

Frente a esto, el conductor de Cada Mañana (Radio Mitre) afirmó que el funcionario está "desconectado de la realidad" y que "apenas puede controlar la seguridad y se mete en la salud pública".

"Venimos escuchando desde hace muchos días la inminencia de una catástrofe", sostuvo Longobardi en relación a las declaraciones de distintos funcionarios nacionales y provinciales orientadas a que, si la tendencia sigue como hasta ahora, la cuarentena para frenar el avance del coronavirus Covid-19 debería endurecerse .

"¿Cuál es la tendencia hoy? No está claro cuál es la tendencia hoy. ¿La tendencia comparado con qué? ¿Con Chile o con Mónaco? ¿A cuántos casos de coronavirus se refieren", se preguntó el conductor, que apuntó directamente contra el ministro del gobernador Axel Kicillof .

"No entiendo por qué aparece Berni y qué tiene que ver con la salud pública", consideró el periodista y sostuvo que "esto revela que no está muy claro qué se hizo en 96 días de cuarentena para tener que ir ahora, después de tanto tiempo, a una cuarentena absoluta".

"La segunda cuestión que revela esto es una desconexión de Berni con la realidad . ¿Cómo se hace una cuarentena absoluta que incluya la eliminación total del transporte público? Es algo que no se ha visto ni siquiera en China", arremetió.

"No entiendo por qué se mete Berni en el tema o qué tendrá que ver con esta historia. Apenas puede controlar la seguridad y se mete en la salud pública. No está claro por qué plantea esto. Y por supuesto que no tiene conexión con la realidad porque no hay más que mirar el conurbano para advertir que la cuarentena poco menos que no existe más", finalizó.