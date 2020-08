"Se ve que no tiene otro modo de vincularse con la gente si no es con un formato agresivo", dijo Marcelo Longobardi sobre Axel Kicillof Fuente: Archivo

3 de agosto de 2020

La última presentación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para anunciar una nueva extensión de la cuarentena fue criticada en términos muy duros por Marcelo Longobardi, quien se refirió al tono "agresivo" del mandatario bonaerense y cuestionó además la manera en que difundió "datos equivocados" en relación con la pandemia del coronavirus Covid-19 en la ciudad de Barcelona, que enseguida fueron desmentidos por la embajada de España en la Argentina.

"Kicillof no puede aparecer en público si no agravia, no tensa, no se pelea, no insulta. Siempre da la nota con alguna cosa rara", consideró el conductor de Cada mañana (Mitre) en relación con las críticas que el gobernador realizó a los medios de comunicación.

"Se ve que no tiene otro modo de vincularse con la gente si no es con un formato agresivo. Y ese formato agresivo que arrancó con una crítica a los medios fue convalidado por la señora [Cristina Fernández] de Kirchner con un tuit del fin de semana diciendo que Axel tiene razón. Toda una teoría sobre si los medios sugieren o no que lo grave es la pandemia o la cuarentena. ¿Qué es más grave? Qué se yo, las dos cosas son graves. Por supuesto responsabilizó a los medios de sugerir que la cuarentena es más grave que la pandemia y eso mereció un gran apoyo de las señora de Kirchner", analizó Longobardi.

"Al mismo tiempo, en cada conferencia que el Gobierno presenta una modificación de la cuarentena, entramos en un conflicto con un país", sostuvo Longobardi, y recordó el caso de los entredichos con Chile y con Suecia.

"Esta vez el gobernador Kicillof presentó datos equivocados respecto de la cuarentena en España y fue corregido por la propia embajada de ese país en Argentina, de manera inmediata. Incluso el diario La Vanguardia desmintió que en Barcelona haya una cuarentena estricta y tituló 'Nueva metida de pata de las autoridades argentinas en su empeño por comparar la gestión de la pandemia con otros países'", comentó el periodista, y cerró con una ironía: "A este paso, si la pandemia se prolonga por muchos más meses, vamos a terminar enfrentados ¡hasta con Venezuela!".