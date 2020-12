"En el caso argentino no estamos viendo el desenlace que presentan todos los presidentes que han llegado al poder como delegados", dijo Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de diciembre de 2020 • 10:21

Marcelo Longobardi analizó el estado de la coalición del gobierno a un año de acceder al poder y dijo que Alberto Fernández es un "presidente apoderado" que, hasta ahora, no ha tenido "la capacidad de presentar una agenda propia".

Durante su editorial en el programa Cada mañana (Mitre), el periodista comentó el artículo de la revista británica The Economist titulado "El problema de los presidentes delegados en Latinoamérica".

En ese sentido, Longobardi dijo que, salvo México, Chile y Uruguay, el resto de los países ha tenido "presidentes apoderados" que llegaron al gobierno impulsados por un líder más poderoso, y que, por esta razón, tienen o tuvieron "dificultades complejas para desarrollar una agenda propia", como fue el caso de Dilma Rousseff (Brasil), Lenin Moreno (Ecuador), Iván Duque (Colombia) y Luis Arce (Bolivia).

"No discuto la calidad de la política sino el nivel de autonomía de un presidente para llevar algo adelante", consideró el conductor y añadió: "Todos estos casos han tenido un desenlace, sin excepción: Dilma Rousseff sucumbió, su condición de apoderada por un tercero no resistió. Lo de Lenin Moreno fue inverso y rompió con Rafael Correa".

"Permanece el gobierno fisurado cuyas tensiones se manifiestan todos los días, como cuando la señora de Kirchner acusó al gobierno de cobarde mirando al presidente y sacándole la lengua a Sergio Massa", dijo Longobardi Fuente: Archivo

De esta manera, cuando los padrinos ingresan en un ocaso "parece ir resolviéndose el desenlace, pero en el caso argentino no estamos viendo el desenlace que presentan todos los presidentes que han llegado al poder como delegados; Fernando De la Rúa sucumbió, y Néstor Kirchner sobrevivió a su condición de presidente apoderado, de manera muy hábil, construyendo un proyecto de poder propio que le tomó dos años. Después gobernó como le pareció".

"En el caso del presidente Fernández ninguno de los desenlaces clásicos parece estar disponible, porque no parece que el presidente vaya a colapsar, no parece que la señora de Kirchner sufra un ocaso y no parece que el presidente logre una prevalencia sobre su mandante. Permanece el gobierno fisurado cuyas tensiones se manifiestan todos los días, como cuando la señora de Kirchner acusó al gobierno de cobarde mirando al Presidente y sacándole la lengua a Sergio Massa", consideró.

En ese sentido, dijo que al no tener "el Presidente la capacidad de presentar una agenda propia", seguirán habiendo "vaivenes en todos los planos, de Vicentin para acá", ya que "Fernández se ha puesto en una posición de árbitro para tratar de mantener ordenada la coalición y que no se le despelote todo".

"Y al no tener una agenda propia, estamos en el horno. Estamos en presencia de un problema común de un Presidente con dificultades para superar la instancia del vicariato. Mientras tanto, seguiremos en el mundo de los vaivenes", finalizó.