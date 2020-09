"Estamos atravesados por la violencia en todos los planos, por la tensión política, la tensión social y la exasperación generalizada", enumeró Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Tras analizar la coyuntura política nacional, con temas que sobresalen más allá de la pandemia por coronavirus como las protestas de policías bonaerenses por aumentos de sueldos, el avance de la violencia y la inseguridad o la multiplicación de las tomas de tierras en todo el país, Marcelo Longobardi afirmó que "el principal responsable del desorden político es el presidente de la Nación".

"Estamos atravesados por la violencia en todos los planos, por la tensión política, la tensión social y la exasperación generalizada", enumeró el periodista y conductor de Cada mañana (Radio Mitre) y agregó: "Cuando uno mira este cuadro de cosas tiene que mirar para abajo o mirar arriba, para ver de dónde viene el asunto".

"Yo cuandoveo a este país fragmentado, sin diálogo, exasperado y tenso, sin recetas, ni soluciones, sin ideas ni planes, miro para arriba, a ver qué hace la cabeza", remarcó.

"A esto le falta orden, y por orden no me refiero a un orden policial o militar. Me refiero a un orden político. Esto es un desorden políticocuyo responsable principal es la cabeza del orden político, que es el presidente de la Nación", señaló el conductor.

"No hay excusas: toda esta historia del golpe de Estado, que gobierna Cristina [Fernández de Kirchner] y que lo quieren sacar, son excusas. No hay sustituto al papel del presidente de la Nación en un país como la Argentina, y en medio de una crisis", finalizó.