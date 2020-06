"Muchas de las personas que están protagonizando hoy el lamentable espectáculo que proyecta la Argentina, están en la misma onda que Trump y Bolsonaro: exasperar y destruir países", manifestó Longobardi Fuente: Archivo

"Se suponía que una cuarentena tan extensa ocurría con el propósito de atenuar los casos [de coronavirus], pero estamos viendo, de acuerdo con las declaraciones exasperadas de parte de los dirigentes que están al frente de este problema, que estamos en el peor de los mundos", expresó hoy Marcelo Longobardi en el programa Cada mañana que conduce por Mitre.

Durante su columna editorial, el periodista afirmó que "tenemos una cuarentena prolongada que va a extenderse por más tiempo, y que ha fulminado la economía argentina para conseguir un resultado en el que estamos al borde de una tragedia".

" Fernán Quirós dijo que 'lo peor está por venir' . No sé si se han propuesto espantarnos, si se han propuesto exasperarnos, pero la verdad es que me empieza a preocupar en manos de quién está nuestra salud, pasamos de médicos expertos a científicos que insultan a las personas, para no haber obtenido ningún resultado claro", consideró.

"En el medio de esto aparece [Sergio] Berni que empieza a plantear sus diferencias con el gobierno nacional. Yo que Berni llamaría por teléfono al Presidente, a la señora de Kirchner o a la ministra Sabina Frederic y hablaría con ellos", aconsejó el conductor, y se preguntó: "¿En manos de quién está la seguridad de los argentinos? Si el ministro de Seguridad de la provincia está planteando que nadie le da pelota, ¿está hablando en serio o está haciendo un stand up ?", ironizó.

"Si a esto le agregamos lo que proyecta la combinación Vicentin-deuda, en el sentido de cómo será la economía argentina en el contexto de la pandemia, uno tiene derecho a preguntarse si tenemos un grupo de gente que ha resuelto hacer qué con la Argentina. ¿Exasperar a la gente? ¿Dividirla, preocuparla, angustiarla? ¿Cómo puede ser que haya policía en la puerta de las empresas?", manifestó.

"Yo pensaba en esta capacidad que tienen algunas personas de exasperar y hasta incluso de destruir un país", alertó Longobardi, y recordó los casos de Trump y Bolsonaro.

Y finalizó: "Muchas de las personas que están protagonizando hoy el lamentable espectáculo que proyecta la Argentina, están en la misma onda: exasperar y destruir países".