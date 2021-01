"La sola noción de un país que pone cepo para exportar es directamente delirante, sobre todo cuando no hay dólares", dijo Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 09:34

Tras la decisión de levantar el bloqueo de exportaciones de maíz, que había motivado un paro de los sectores del campo, Marcelo Longobardi consideró que la medida era un "disparate" y que ahora "queda la sensación de que el Gobierno puede hacer cualquier cosa en materia económica en cualquier momento".

"Argentina tiene el campo más moderno del mundo y tenemos otra vez precios muy interesantes para los productores, pero en el país esto se convierte en muy interesante para el Gobierno, que se queda con entre la mitad y dos tercios de lo que el campo produce", analizó.

Sobre el cepo a las exportaciones de maíz, el conductor de Cada mañana (Radio Mitre) se preguntó "¿qué quiso hacer la Argentina con esta historia? Vaya uno a saber. El Gobierno dictó la prohibición de exportar la totalidad del maíz violando todas las reglas del sentido común, porque sobra maíz para exportar y para abastecer el mercado interno".

Para Longobardi, con la prohibición de exportar la totalidad del maíz, el Gobierno violó "todas las reglas del sentido común" Fuente: Archivo

"El Gobierno había querido forzar una baja del precio y venderle a los productores un insumo más barato, para que se puedan mantener los controles de precios y contener la inflación. Un disparate que duró una semana. Vaya uno a saber para qué quisieron hacer lo del cepo, pero queda la sensación de que el Gobierno puede hacer cualquier cosa en materia económica en cualquier momento", dijo Longobardi.

"Por lo tanto, un tipo que quiere invertir para producir maíz, se pregunta: ¿y si me cortan las exportaciones de un día para el otro? No sabe que van a hacer mañana. Entonces, dice, no produzco nada, o pongo un plazo fijo", comparó. "La sola noción de un país que pone cepo para exportar es directamente delirante, sobre todo cuando no hay dólares", concluyó.