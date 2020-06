"Me pareció muy pobre la presentación. En su conjunto no ofreció mayores novedades. Si ponemos la conferencia de anoche es igual a la de la otra vuelta", criticó el periodista Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi cuestionó en duros términos la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, afirmó que el país "está a ciegas" y criticó que "los datos que se han ofrecido anoche tienen muy poco fundamento".

Durante su comentario en el programa que conduce por radio Mitre, Longobardi dijo que el presidente Alberto Fernández , el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof, "han ofrecido una larga y tediosa conferencia" y consideró que "la razón por la cual el presidente extendió la cuarentena mucho más tiempo del previsto" reside en que "la gente no rompa".

"El presidente ha postulado que la cuarentena se prolonga por tanto tiempo para que la gente 'no rompa'. La contracara de esto es la ausencia de datos relevantes en términos de lo que está pasando verdaderamente en la Argentina", caracterizó.

Cantinela interminable

"Me pareció muy pobre la presentación. En su conjunto no ofreció mayores novedades. Si ponemos la conferencia de anoche es igual a la de la otra vuelta y la de la otra vuelta, en una especie de cantinela interminable que carece de información central porque probablemente no se la tenga", arremetió.

Luego de analizar "el dilema" de las cuarentenas, donde "los países que aplican la cuarentena se arrepienten por sus costos, y los que no la aplican, también", como en los casos de Suecia y Noruega, Longobardi se refirió puntualmente al ejemplo argentino.

"No hemos visto hasta ahora nunca algo llamado la 'cuarentena eterna', que es el caso que ayer inauguró particularmente el presidente y el gobernador Kicillof", destacó.

Tras caracterizar los casos de la Ciudad de Buenos Aires "que aparenta ser una apertura" pero "en rigor no es ninguna apertura", y de la provincia "respecto de absurdas regulaciones para asomar la nariz a la ventana", el conductor de Cada mañana afirmó que "detrás del carácter sanitario de la cuarentena hay otras razones".

"Si el argumento del presidente es que ha prolongado la cuarentena hasta el 28 de junio para quitarle la ansiedad a la gente, yo le transmitirá al presidente, con todo respeto, que ha conseguido lo contrario. Les pediría que me den un argumento un poco más consistente", demandó.

"Si la Argentina, la Ciudad y la provincia pretenden mantener a los ciudadanos tres semanas más en estas condiciones, yo les sugeriría que vayan elaborando un argumento más sofisticado que es que la gente 'no rompa más' y eliminar la ansiedad", finalizó.