"La señora de Kirchner se lavó las manos del proyecto, lo relativizó, lo manda a Diputados y si no sale, la culpa va a ser del presidente Alberto Fernández", afirmó Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 09:53

Marcelo Longobardi se refirió al proyecto de reforma de la justicia federal que fue aprobado en el Senado y afirmó que la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner "se lavó las manos" con la ley que impulsa el presidente Alberto Fernández para restarle poder a los jueces federales.

"La Cámara de Senadores aprobó una ley que la señora de Kirchner dijo que no servía para nada. Es difícil de entender. El tema es doblemente complicado porque primero la señora de Kirchner liquidó la reforma del presidente Fernández, y al mismo tiempo la votaron, y la mandaron a Diputados, donde no están los votos", describió el conductor de Cada mañana (Mitre) y agregó: "Así que la señora de Kirchner se lavó las manos del proyecto, lo relativizó, lo manda a Diputados y si no sale, la culpa va a ser del presidente Alberto Fernández".

La enmienda Parrilli

Marcelo Longobardi apuntó además en términos muy duros contra el senador Oscar Parrilli, quien había propuesto incluir en la reforma judicial un controvertido artículo para obligar a los jueces a denunciar supuestas presiones "mediáticas" que pudieran influir en sus decisiones, pero luego pidió retirarla, algo que Longobardi caracterizó como una "payasada lamentable".

"El senador Oscar Parrilli había introducido la famosa 'enmienda Parrilli' que obturaba la cobertura periodística de los casos judiciales y que significaba una violación a la libertad de expresión de la Argentina, ayer dijo 'se tragaron el anzuelo'. Era un chiste", ironizó. "Parrilli dijo 'tiramos el anzuelo y saltaron todos los grupos mediáticos y muchos políticos'. Se ve que quería descubrir quiénes eran los defensores en Argentina de la libertad de expresión. 'Si les molesta tanto', dijo, 'retiramos la cláusula'. ¿Cómo tomar esto del inefable senador? ¿Le está tomando el pelo a los argentinos? ¿Qué es lo que pretende con esta estupidez?", se preguntó.

"La señora de Kirchner ha tenido razón con su calificación del señor Parrilli. Lo calificó de manera merecida", concluyó Longobardi.