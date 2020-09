"Esto explica en muchos sentidos por qué la palabra presidencial está hoy en día tan degradada", dijo Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi criticó en duros términos la decisión del Senado de remover de los tribunales a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, involucrados en el trámite de causas por corrupción que tienen como protagonista a la vicepresidenta la de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

"Ayer se consagró en el Senado el proceso de impunidad de la señora de Kirchner, con independencia de que la señora de Kirchner sea culpable o inocente en algún delito vinculado al tema de los cuadernos", consideró Longobardi, y agregó, sorprendido: "La señora de Kirchner logró desde el Senado que ella conduce desplazar a los jueces que la investigan a ella misma".

Marcelo Longobardi señaló a la vicepresidenta Cristina Kircher como la impulsora de la remoción de tres jueces Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Después de que se diera a conocer la noticia de la remoción de los jueces se gestó en las redes sociales un repudio generalizado a la decisión del Senado mediante un cacerolazo que se sintió fuerte en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

"No importa si es culpable o no, ¡pero no se puede hacer! ¡No se puede!", insistió el conductor de Cada mañana (Mitre). "Tuvo 41 votos del oficialismo en lo que significa una consagración mayoritaria en el Senado de un proceso para evitar que te toque la Justicia", añadió.

"Esto termina de fulminar la idea de que la Argentina es un país donde la política no interviene en la justicia. Al contrario de lo que el presidente había ofrecido en sus discursos en el parlamento, cuando dijo que efectivamente su propósito era desconectar una cosa de la otra, que no hubiera operaciones ni que la política intervenga en la justicia, fue exactamente lo contrario a lo ocurrido ayer", comparó.

"Esto explica en muchos sentidos por qué la palabra presidencial está hoy en día tan degradada, porque el presidente dice una cosa y pasan otras muy distintas", finalizó.

