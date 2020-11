"Finalmente en la Argentina todo lo que se mueve es gravable", criticó el periodista Fuente: Archivo

24 de noviembre de 2020 • 11:00

Marcelo Longobardi criticó en términos muy duros que la que se hayan aumentado o creado 14 nuevos impuestos en menos de un año. En ese sentido, dijo que "la política argentina hace un esfuerzo notable para fulminar al país llevándolo a la autodestrucción".

"¿Está bien o está mal que Máximo Kirchner haya obtenido una moratoria en 96 cuotas por una deuda de 5 millones de pesos en el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales? No lo sé, porque yo soy uno de los idiotas que paga los impuestos rigurosamente, pago hasta cuando no puedo hacerlo. Evidentemente se ve que en la Argentina hay formatos de no pagar y después que te licúen la deuda", consideró el conductor de Cada mañana (Mitre).

"Es tal el desquicio de la Argentina, que fue noticia el hecho de que el Gobierno del Presidente Alberto Fernández modificó o incluyó 14 impuestos nuevos en menos de un año de gestión", dijo y agregó que, en un contexto donde a la Ciudad de Buenos Aires le han "quitado los impuestos coparticipables", a Horacio Rodríguez Larreta "no se le ocurrió mejor idea que poner un impuesto" a las tarjetas de crédito.

"La política argentina perdió todo contacto con la realidad", acusó Longobardi Fuente: Archivo

"Es la única música que sabe tocar la orquesta política argentina y Larreta cayó en eso", consideró Longobardi pero remarcó que, este impuesto "es cierto que existe en otras jurisdicciones con otros nombres; en la provincia de Buenos Aires es el impuesto a los Sellos".

"Es bastante patético que la Ciudad de Buenos Aires siga creando impuestos y es tragicómico que el kirchnerismo lo critique, como hizo Leandro Santoro diciendo que 'es una locura total poner un impuesto a las tarjetas de crédito en la Ciudad'", criticó.

"Es todo una locura, y un disparate. Finalmente en la Argentina todo lo que se mueve es gravable", se ofuscó.

Más adelante, durante el segundo resumen de su programa, Longobardi insistió con su crítica a los nuevos impuestos: "La política argentina perdió todo contacto con la realidad. Están inventando un país que se dedica a solo aumentar impuestos".

"La economía argentina no tiene orden y ese orden no se lo pone el Presidente que no tiene idea de lo que está haciendo con la economía", finalizó.