La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech anunciaron que eligieron a la Argentina , especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para probar una vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19) .

El actor Marcelo Mazzarello, que se ha manifestado en contra del manejo que hizo el Gobierno sobre la pandemia , expresó su opinión, que despertó el debate y la polémica en las redes sociales.

"No me extraña que los laboratorios prueben vacunas en Argentina. Desde que corrieron el París-Dakar en la Patagonia, debimos darnos cuenta que nos consideran parte de África", aseguró Mazzarello.

La mención que hizo el actor sobre la famosa competencia de rally que pasó por el territorio argentino entre 2009 y 2018, recibió en cuestión de horas más de dos mil retuits y casi diez mil "me gusta".

Algunos seguidores apoyaron al actor, mientras que otros lo criticaron y explicaron sus motivos. Varios mensajes señalaron que no es un motivo de orgullo que la vacuna se pruebe en el país y otros se manifestaron en contra del gobierno de Alberto Fernández. El actor incluso retuiteó algunas de las opiniones de sus seguidores.

Entre los que estuvieron a favor de las palabras de Mazzarello, un seguidor escribió: "Excelente analogía que lo explica todo". Otro indicó: "Cierto, no es un orgullo que nos utilicen como ratones de laboratorio". Asimismo, un usuario comentó: "No me la pienso dar. Experimentos conmigo, no".

En la vereda de enfrente se ubicaron otros seguidores que se manifestaron en contra de la opinión del actor. "Se están probando en todo el mundo, no vengas con la berretada ideológica y la conspiranoia planetaria", dijo un usuario. "Es la misma vacuna que prueban en los Estados Unidos y Alemania, sos un buen actor no tires todo a la basura por política", sugirió otro. "¿Qué tiene que ver el automovilismo? Las categorías internacionales dejan muchas divisas en los países donde se presentan. Es un orgullo recibir gente que viene de diversos países. Preguntá en Termas de Río Hondo cuando viene el @motogp todas las ganancias que deja en la ciudad", escribió otro.

Mazzarello, hasta el momento, no se volvió a manifestar al respecto.

Las críticas de Mazzarello contra el Gobierno

A mediados de junio, el actor hizo un grave denuncia sobre el manejo del sistema de salud durante la crisis sanitaria al señalar que su padre falleció por la mala atención que le brindaron durante el confinamiento . "La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan Covid-19 . Son los muertos que no figuran en las estadísticas. Son los muertos de la dictadura sanitaria ".

En diálogo con Palabra de Leuco, por TN, contó que su padre había sufrido un accidente en su casa y que estuvo internado en estado de coma : "Mi viejo tuvo un accidente doméstico, entró en coma con un hematoma subdural y estuvo 18 días dormido. Cuando despertó, fue trasladado a la Clínica de Cuidados Progresivos, y a partir de ahí yo acompañé el proceso de su recuperación desde el principio. Me cargué ese proceso porque vi que si yo no estaba y no hacía ciertas cosas, en realidad el pronóstico era muy malo. En base a esas cosas hubo una recuperación: yo logré sacarlo adelante, despertarlo, salir a pasear. [Le hice] masajes y conversación, mucha presencia", enumeró el actor.

Mazarello explicó que cuando llevaba dos meses de pleno contacto con su padre se declaró la pandemia. Y, partir de allí, en el marco de las medidas de prevención dispuestas para los centros de salud, no le permitieron ingresar más a la clínica. "El único contacto que tenía era telefónico. Yo le pedí al médico para verlo porque era muy importante la conexión que él tenía conmigo. Sino se iba a desbarrancar. Y eso fue lo que pasó", dijo.

Luego de cierta flexibilización y mucha insistencia, Mazzarello logró visitar aisladamente a su padre. El actor decidió sacarlo del centro de salud por "la desnutrición, la deshidratación y la sobremedicación" que presentaba. El padre de Mazzarello vivió una semana más en su hogar.

El actor hizo pública su pérdida para dar a conocer un un gran número de personas estaban atravesando situaciones similares: "Espero que esto sirva para algo. Que haya un protocolo para que los pacientes puedan visitar a los parientes, en hospitales y geriátricos", concluyó.

¿Dónde y cuándo se harán las pruebas de la vacuna?

Las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech eligieron al Hospital Militar Central Dr. Cosme Argerich como el centro donde se harán las pruebas por "la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo investigador principal", señaló el infectólogo Fernando Polack, el principal investigador del estudio a realizarse en el país.

Los dos laboratorios anunciaron que esperan poder comenzar con los estudios de la fase 2b/3 en el mes de agosto, cuando logren tener las aprobaciones regulatorias en los mercados globales seleccionados. Así, la Argentina se suma a un ensayo global, que se hará en 30.000 voluntarios de distintas partes del mundo.