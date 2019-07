Marcelo Tinelli, sobre Mario Pergolini: "A mí no me gusta tener enemigos"

El conductor participó de una entrevista con Pablo Sirvén, por LN+ 01:32

Desde hace mucho tiempo existe una especie de rivalidad pública entre Mario Pergolini y Marcelo Tinelli, quizás hoy dos de los hombres más relevantes de la televisión argentina. Para el conductor de Bailando por un sueño, siempre fue Pergolini al que le "gustó pelear". "Mario ha sido una competencia que me ha hecho mejorar un montón de cosas", dijo en el programa Hablemos de otra cosa, por LN+.

Meses atrás, en una entrevista en el mismo programa, el director de Vorterix contó que sus diferencias con Tinelli le habrían servido para mostrar que ambos eran "distintos", que no les gustaban las mismas cosas. Y concluyó: "Creo que siempre nos fue difícil tener una relación".

Sobre estos dichos, Tinelli dijo: "A mí no me gusta tener enemigos. Primero, quiero agradecerle a Mario, sin ironía". Y se remitió a los comienzos de estos cruces. "Estamos hablando del año '92, dos pavotes. Mario me veía encasillado en lo que pasaba en la tele. Él era como el guarrito y yo era más conservador", contrastó, sobre aquellas épocas pasadas.