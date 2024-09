María Becerra dio un show en Bolivia y terminó con oxígeno: los detalles

Escuchar

María Becerra ofreció este sábado por la noche un show en Bolivia y debido a la altura, terminó con oxígeno después del concierto. Mediante las redes sociales, “La nena de Argentina” compartió una serie de imágenes en la previa y reveló la fórmula que le permitió llevar a cabo la presentación sin descompensarse arriba del escenario.

En su arribo a La Paz, la artista destacó que estaría a 3640 metros sobre el nivel del mar, lo que afectaría sin dudas la falta de oxígeno. Y remarcó que estaría “a puro Sorochi y té de coca”, como solución a los mareos y las náuseas que provoca el llamado “mal de altura”. Además, subió una foto en la que mostró su cara de susto por esta cuestión: “Así estoy”, manifestó.

María Becerra y su cara de sorpresa al conocer la altura de La Paz (Fuente: Instagram/@mariabecerra)

En tanto, el sorochi o soroche es otra manera de describir el mal de montaña o mal de altura, que además de vómitos y mareos, puede producir síntomas como dolor de cabeza, dificultad para respirar y para realizar actividad física.

A continuación posteó un video en el que eligió de fondo una cumbia que en el estribillo dice: “Auxilio”. A la vez, escribió: “Pero nada nos detendrá, mi Bolivia hermosa. Vamos a darlo todo como siempre. Los amamos y estamos muy, muy felices de estar acá”. En ese clip, Becerra bailó al ritmo de la música y enseñó cómo se preparaba el té para erradicar el malestar.

La Nena de Argentina terminó con oxígeno después de cantar en La Paz (Fuente: Instagram/@mariabecerra)

Lo cierto es que después de cantar frente al público boliviano, Becerra compartió una foto en las historias de Instagram con el tubo de oxígeno. “Lo dimos todo”, sostuvo la intérprete de “El amor de mi vida”.

A pesar del susto que generó entre sus fans, minutos después aclaró que estaba bien y feliz por el cariño que recibió del público. “Leyendo sus hermosas cartitas antes de irme a dormir. Gracias, gracias por tanto amor. No me alcanzaría la vida para agradecerles”, redactó la artista y mostró la cantidad de mensajes que le dejaron, al igual que los muñecos de lana con su cara que le regalaron.

Las cartas y regalos que recibió Becerra en Bolivia (Fuente: Instagram/@mariabecerra)

El viaje de Becerra a Bolivia corresponde a la gira mundial que inició para este año bajo el título de María Becerra World Tour 24. Además del país vecino, ya se presentó en México, Guatemala, Perú, España, Italia, Portugal, Dominicana e irá a los Estados Unidos, Chile, Ecuador, Uruguay y terminará en San Miguel de Tucumán el 14 de diciembre.

Cabe remarcar que La nena de Argentina atravesó la pérdida de un embarazo semanas atrás, según lo confirmó en el primer programa de Susana Giménez. A pesar de ello, superó la recuperación de forma exitosa y afirmó que está lista para terminar con sus responsabilidades laborales.

“Tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, lo sigue siendo. Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses. Tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes. Di una entrevista y me tuve que desabrochar el botón de la inflamación”, recordó.

María Becerra habló de su embarazo ectópico (Foto: captura TV)

Y completó: “No quería ir a una clínica y que todos me vieran. Una amiga me ayudó y me llevó a una clínica, me hicieron un estudio y tenía una hemorragia interna, por eso los dolores. Me recuperé muy bien y estoy muy agradecida con los médicos”.

Además, dejó en claro que tiene en mente formar una familia con J Rei: “Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida, hace dos años que estamos juntos. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo”.

