María Becerra estrenó su versión del hit navideño “Jingle Bell Rock” y revolucionó las redes con el videoclip

Sin duda alguna, a nivel laboral, María Becerra tuvo un 2024 de ensueño. Arrancó el año en el mítico Times Square de Nueva York con un show ante 50.000 personas, se convirtió en la primera mujer argentina en presentarse en el estadio Más Monumental y hasta le puso la voz al personaje de Poppy en la película animada Mi villano favorito 4. Fiel a su estilo, quiso cerrar la temporada de una manera muy especial: se anticipó a la Navidad y lanzó su propia versión en español de la canción “Jingle Bell Rock”. El jueves por la noche se la presentó oficialmente a sus seguidores y ya se posicionó como el nuevo hit navideño.

María Becerra lanzó su versión del hit navideño "Jingle Bell Rock" (Foto: Captura de video)

El miércoles “La nena de Argentina” anticipó en sus redes sociales que estaba próxima a lanzar un tema para Navidad. “Estamos en un set muy distinto. Acompáñenos en este día tan navideño. Alucinada con la fantasía de este videoclip, no puedo creer como se ve todo”, expresó en un reel que subió a Instagram. “Estoy fascinada con estos sets, no lo puedo creer. Feliz porque sé que les va a gustar mucho”, agregó. Las imágenes y la música dieron cuenta de que hizo su versión del clásico “Jingle Bell Rock” e incluyó la voz de su intérprete original Bobby Helms, quien murió en 1997. Las imágenes alcanzaron para que sus fanáticos se ilusionaran tanto como ella y contaran las horas para el estreno del tema.

Finalmente, la espera llegó a su fin el jueves a las 21. “‘Jingle Bell Rock’ ya afuera para todo el mundo. Qué hermoso poder compartir canción con el gran Bobby Helms y qué agradecida me siento con su familia por permitirme llevar a cabo ese tema. Mi regalo de Navidad adelantado para ustedes. ¡Los amo!”, expresó Becerra. El videoclip incluyó una superproducción con tres cambios de vestuario, uno rojo, otro plateado y otro blanco, un árbol de Navidad, regalos, nieve, luces, guirnaldas, champange y hasta un Papá Noel. Desde su lanzamiento, tuvo 220.000 reproducciones en YouTube y alcanzó el puesto número 11 en Tendencias de música en la plataforma.

La cantante argentina estrenó el videoclip del tema navideño que incluyó cambios de vestuario, luces, un árbol navideño y nieve (Foto: Captura de video)

A los fanáticos les encantó la versión en español del hit navideño que hizo la artista y no dudaron en hacérselo saber. “Todo Navidad y Año Nuevo escuchando a María”; “Nuestro nuevo icono navideño”; “Como puede ser que hace dos días María Becerra estaba con Paris Hilton y ahora está cantando ‘Jingle Bell’ con Bobby Helms” y “Argentina tiene su ‘Jingle Bell’, muchachos”; comentaron algunos usuarios en la publicación de Instagram de la cantante.

Los fanáticos le dieron el visto bueno a la nueva canción de Becerra y en los comentarios la consideraron como el nuevo hit navideño (Foto: Captura de video / Instagram @mariabecerra)

“Nuestra Mariah, en loop todo diciembre” y “Ya tenemos nuestro ‘All I Want for Christmas is you’”, comentaron otros. Cabe mencionar que hace 30 años Mariah Carey lanzó “All I Want for Christmas Is You” y rompió todos los récords. Ahora los fans consideran que la de María Becerra podría ser la canción de estas fiestas.

María Becerra reveló detalles sorprendentes de su encuentro con Adam Sandler en Nueva York

A mediados de octubre, María Becerra dio shows en los Estados Unidos y durante su estadía vivió dos momentos inolvidables: estuvo invitada a The Kelly Clarkson Show y cumplió su gran sueño de conocer a su actor favorito desde la infancia: Adam Sandler. La cantante compartió en su Instagram un video del encuentro con el actor que tuvo lugar en las calles de Nueva York. Incluso hasta se sacaron una foto juntos que no tardó en viralizarse.

María Becerra se cruzó con Adam Sandler en Nueva York y la foto del encuentro se volvió viral

Tras ese gran momento, dio detalles desconocidos del encuentro que tuvo con el actor. “Obviamente, yo lo reconocí y él me reconoció. ¡No lo podía creer!”, reveló durante una entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo) en Nueva York. “Empezamos a hablar y me dijo ‘¿así que tenés un show en Terminal 5?’ Y uno de mis amigos le dice ‘ella estuvo en Kelly Clarkson’ y él dijo ‘Te felicito’”, comentó. A su vez, aseguró que “empezó a fluir una charla” y que Adam le presentó a su esposa, Jackie Sandler. “Divino, un amor”, sentenció la artista argentina.