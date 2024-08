María Eugenia Ritó chocó con su auto y terminó envuelta en un conflicto policial

Escuchar

Este jueves por la noche se dio a conocer el incidente automovilístico que protagonizó María Eugenia Ritó en el microcentro porteño el fin de semana pasado. Desde LAM (América TV), compartieron las imágenes filmadas por una vecina, dieron los detalles y la bailarina hizo su descargo al aire.

El panelista de espectáculos irrumpió en el medio del programa conducido por Ángel de Brito para contar los detalles del incidente que protagonizó la exvedette días atrás.

“Tuvo un episodio policial”, introdujo y luego añadió: “Chocó su auto el sábado temprano y el domingo me llegaron videos. La información que me amplía esta persona que grabó es que ella estaba durmiendo y se levantó por los gritos que había en pleno microcentro. Cuando empieza a mirar hacia afuera se da cuenta de que se trataba de María Eugenia Ritó y la filmó”.

En las imágenes compartidas en el programa, se ve un vehículo blanco de frente a los contenedores de basura. Además, se la ve discutiendo con un efectivo policial en la vereda. “Obviamente no chocó con otro auto. Hizo una maniobra y chocó con uno de esos contenedores de basuras fijos y nunca quiso hacerse el test de alcoholemia y presentar los documentos. Pasó todo y se fue”, continuó el periodista.

Luego, Pepe Ochoa explicó que habló con María Eugenia Ritó, pero ella le negó todo. “‘No pasó nada, fue una tontera’, es lo único que me dijo”, indicó. Al mismo tiempo, Cinthia Fernández, acotó: “No, chicos. Igual hay que hablar con sinceridad. No está caminando bien. Parece que está alcoholizada. Eso reflejan las imágenes”.

El descargo de María Eugenia Ritó a través de su cuenta de X. Foto/Instagram: @mariaeugeniarito

Por último, el programa compartió en vivo el descargo de la bailarina a través de un audio de WhatsApp enviado al comunicador. “Hola, Pepe. No, todo bien. No pasa nada. Tengo el auto acá en casa. No pasa nada. Fue un toquecito nada más. Como cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra”, explicó. En ese momento, Ángel de Brito le sugirió que no conduzca cuando beba alcohol.

Minutos más tarde a que se diera conocer la noticia, fue la misma Ritó la que se encargó de emitir un comunicado a través de su cuenta de X. “¡Gente! No deduzcan cosas si no saben. Yo y el auto estamos perfectos en casa gracias a Dios. ¿No me ven en mis historias de IG que estamos bien? Igual, gracias por preocuparse”, detalló.

LA NACION