María Fernanda Callejón estalló contra LAM por el cachet que le pagaban y Ángel de Brito la fulminó

Escuchar

María Fernanda Callejón protagonizó un incómodo momento en vivo, cuando brindó un móvil para LAM (América), desde la gala del teatro Colón. La exvedette fue consultada por su negativa a ser parte del ciclo de televisión y no dudó en apuntar contra la producción; no conforme, también disparó contra Marixa Balli por una vieja disputa y la nota se tornó muy tensa, a tal punto que la entrevistada decidió abandonar la comunicación. Ángel de Brito no dudó en reaccionar en redes sociales.

El lunes por la noche, por la ausencia de su conductor, Nazarena Vélez estuvo al frente de LAM, que mantuvo una agitada jornada con comunicaciones en vivo con famosos invitados a una importante gala en el teatro Colón. Entre ellos, se encontró María Fernanda Callejón, quien asistió acompañada de su nuevo novio, Fernando Gamboa. En este contexto, la pareja se mostró frente a las cámaras y fue ella quien habló en vivo con las “Angelitas”.

María Fernanda Callejón se plantó en vivo en LAM instagram.com/fercallejon

“Besito para LAM que dicen que cobro fortunas para ir”, fue el comentario de Callejón que cambió drásticamente el tono de la nota. Con una respuesta más amigable, Nazarena consultó si era cierto ese rumor y recibió una contundente respuesta: “Por 65 mil pesos no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos. La nafta… en la era Milei actualicen los valores chicos”.

Rápidamente, la conductora dio por terminado el tema al aludir a que los costos en la televisión están “jodidos”. Pero el tenso clima continuó al momento que la entrevistada fue consultada por el conflicto que tuvo semanas atrás Marixa Balli con Guillermo Coppola, luego de que la panelista asegurara en vivo que el representante “abandonó” a María Fernanda al momento que tuvieron un accidente automovilístico, en los años 90, lo que culminó en un fuerte ida y vuelta entre ambos. Al estar involucrada, la exvedette lanzó: “Me re defendiste, pero nadie te lo pidió. Igual está todo recontra bien y me parece que cada uno dijo lo que sintió”.

Y agregó: “Imaginate que yo viví un accidente desde un lugar. Estuviste al lado mío, por supuesto, ya lo manifesté. Y bueno, si aceptás, venís al streaming y ahí charlamos todo, porque el contenido es para mí, ahora. ¿Por qué no? ¿Quién trabaja gratis?”. Estas palabras generaron un incómodo silencio en el estudio, y la conductora celebró que monetice sus historias de vida. Por último, expresó su gran cariño por Balli.

Sin embargo, el tenso clima no pasó por alto para “las Angelitas”. Fue Cinthia Fernández quien la confrontó: ¿Enojada? Chicas, perdón... Me parece que estás un poco grosera, siempre con palitos. ¿Estás enojada con el programa o algo?”. Visiblemente enojada, contestó: “Bueno, ustedes son divinas. Chau, Naza te quiero mucho, hablamos en el streaming...”. En ese momento procedió a alejarse de la cámara sin querer responder las preguntas del cronista, y cerró: “No, no, ¿dicen que estoy enojada? Ahora sí me enojé”.

Mientras tanto, en el piso, Cinthia no dudó en contraatacar y aseguró que el propio Ángel “le mató el hambre” cuando necesitaba trabajo. Y por último, volvió a acusarla de grosera. Acto seguido, la exvedette terminó por ingresar al teatro Colón, mientras que las panelistas se quedaron en silencio.

La respuesta de Ángel de Brito

Pese a encontrarse de vacaciones, Ángel de Brito no dudó en reaccionar ante semejante episodio que se vio en vivo en el ciclo. Lo hizo mediante su cuenta de X, donde suele reaccionar a diversos momentos del mundo del espectáculo, y por supuesto, esta vez no fue la excepción.

Ángel de Brito le respondió a María Fernanda Callejón (Captura X)

“¿65.000 pesos por dos horas de trabajo le parece poco?”, preguntó irónicamente. Y agregó, picante: “No vale ni 65 centavos”. Su reacción dejó en evidencia el apoyo a la producción del ciclo, a quienes, en ocasiones, le envía indirectas por ciertas decisiones que toman respecto a lo que sale al aire.

LA NACION