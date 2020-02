María Laura Santillán se mostró tomando sol: "No te tengo miedo, JLo"

La periodista se mostró disfrutando de sus vacaciones en Brasil mientras se prepara para una nueva temporada de Telenoche. Crédito: Archivo

"Uno nunca imagina nada en la tele, se vive cada día", le dijo María Laura Santillán en una entrevista exclusiva con LA NACION en la que repasó su extensa trayectoria en medios de comunicación. "No hago proyectos a largo plazo, pero me sorprendo mucho con la cantidad de tiempo que pasó", añadió la periodista, que además contó que Telenoche, el noticiero que conduce por eltrece es uno de sus grandes compromisos. "Me hace muy feliz y no sé faltar al programa, no puedo, pero me tomo vacaciones para desenchufar y reparar".

Si bien lleva más de 25 años en medios de comunicación, Santillán siempre fue consistente en mantener un perfil sobrio y, por sobre todas las cosas, bajo. Por eso, en las últimas horas sorprendió con una foto en bikini desde Copacabana, en la que además se permitió un comentario humorístico sobre su "destape" desde la playa. " JLo, no te tengo miedo", escribió la comunicadora, que además recordó que esta noche comienza una nueva temporada del noticiero que conduce.

En la entrevista que la periodista dio a este medio, habló del retiro de Mónica y César de Telenoche y se refirió a la posibilidad de retirarse ella también del periodismo. "Voy a trabajar siempre", sostuvo. " Magdalena Ruíz Guiñazú sigue trabajando. Es mi pasión, es mi vocación, no se me ocurre pensar en eso", añadió.