Mariano Iúdica cruzó a El Dipy: "No hay nada más peronista que querer progresar"

Mariano Iúdica arremetió contra El Dipy por su posición política en la última emisión de Polémica en el bar

25 de noviembre de 2020 • 11:38

Mariano Iúdica cruzó duramente a El Dipy. El conductor lo interrumpió mientras el cantante estaba explicando su punto de vista en Polémica en el bar (América) para cuestionar sus declaraciones y sentenciar: "No hay nada más peronista que querer progresar".

El inesperado intercambio sucedió este martes. En el programa estuvo invitado el cantante de cumbia, quien comenzó a contar su historia de vida. El artista explicó el esfuerzo que hicieron sus padres, cuando él era chico, para comprar un terreno y colocar un negocio. "Yo vi esa cultura de trabajo de mis viejos, entonces yo también quise progresar", relató.

En ese momento, Iúdica lo frenó e intervino: "¿Por qué te justificás que querés progresar? No hay nada más peronista que querer progresar, te quiero avisar, por si te vendieron otra cosa". Y continuó: "El peronismo es el hijo de la señora que se hace médico, como mi hermano. Una persona sale de la nada y puede ser alguien en la vida. Eso es progresar".

"Eso es lo que pregonaba (Juan Domingo) Perón", agregó Iúdica, y luego se dirigió nuevamente a El Dipy. "No sé por qué a vos te quieren poner del otro lado, si todos tus enunciados son peronistas. Te quieren poner a confrontar no sé por qué, porque vos más claro no podés ser", aseguró.