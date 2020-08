El conductor se refirió al acuerdo cerrado ayer con el histrionismo que lo caracteriza Crédito: America tv

5 de agosto de 2020 • 13:57

En el último programa de Polémica en el Bar, el conductor Mariano Iudica pidió un aplauso (al que se sumó todo el equipo) para el reciente acuerdo de renegociación de la deuda que el ministro de Economía, Martín Guzmán, finalmente alcanzó con un grupo mayoritario de acreedores externos.

"Tendríamos que estar hablando todos del acuerdo de la deuda. Del laburo que se mandó ese chico, Martín Guzmán, que va a necesitar ir a un spa en Suiza después de todo esto. El verdadero tapabocas se llama Guzmán. Martín tapabocas Guzmán", expresó el conductor. En medio de la reflexión, Horacio Cabak y Recondo pidieron un aplauso para el ministro.

"Para qué salen a decir que no hay inseguridad, que es todo una sensación. Otra vez con lo de la sensación. Por qué no piensan antes de hablar, si hoy todos deberíamos estar hablando del logro de Guzmán". Con todo el equipo de acuerdo, el aplauso cerró con risas y juegos de palabras con la idea de "tapabocas", donde se hizo alusión al logro en el acuerdo y como finalmente el ministro de Economía alcanzó el primer objetivo urgente, en un escenario hostil y con la inseguridad que no para de crecer.

"Hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos. Este es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina y resolver la crisis que se viene enfrentando desde abril de 2018", comenzó Guzmán la conferencia de prensa que brindó en el microcine del Ministerio de Hacienda.