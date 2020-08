Estelita en casa. Mariano Martínez reveló qué parte de su cuerpo lo acompleja

Entrevistado por Jey Mammon, el actor habló sobre su relación con su cuerpo y otras intimidades Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 13:16

Mariano Martínez pasó por Estelita en casa, el ciclo que conduce Jey Mammon en América. El disparatado conductor, en la piel de Estelita, lo paseó por varios temas y se zambulló en la intimidad del actor de 41 años. Entre otras insólitas preguntas, quiso conocer la relación de Martínez con su cuerpo, lo que dio lugar a una llamativa declaración.

Entre otras cosas, el actor contó que prefiere dormir desnudo y repasó su época interpretando a Martín "El rey Sol" Marquesi en Son amores. Sin embargo, el comentario más revelador de Martínez fue uno vinculado a la apreciación de su propio cuerpo. Así, contó que su cabeza es la parte que más lo acompleja. "Me gustaría que fuese menos ovalada", señaló.

Luego, se refirió a las críticas que recibe por hacer videos en TikTok. "No sé por qué hay tanta polémica, me divierte mucho, si hay gente que le molesta. Ya no puedo hacer nada por eso", sostuvo.

Semanas atrás, Martínez había comentado el mismo tema en su cuenta de Twitter. "Buen día, me acabo de despertar", escribió, cuando comenzó a ver los cuestionamientos a sus videos. "Agarré el celu y veo que me están dejando algunos consejos con el uso de mi TikTok. Les cuento que hago y voy hacer los TikTok que quiera de acá hasta que me canse", disparó.

Y agregó: "Si no les gusta mi humor, no lo miren. Abrazo y sean felices", remató, irónico.