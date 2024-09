Marina Calabró habló de su relación con Rolando Barbano y contó qué son

Escuchar

En el último tiempo, la pareja de periodistas integrada por Marina Calabró y Rolando Barbano se convirtió en una de las más mediáticas a causa de las idas y vueltas que protagonizaron a partir de la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio. Si bien parecía que todo iba camino a una ruptura, lograron recomponerse y ahora viven un feliz período de enamoramiento. Hace algunos días hicieron una romántica escapada a Río de Janeiro, donde fueron fotografiados besándose en la playa. Ante tanto revuelo mediático, la periodista decidió hablar en una entrevista con LAM (América TV) y contó en qué fase se encuentra su vínculo amoroso.

Hace algunos días, Yanina Latorre, panelista del mismo ciclo, contó detalles de cómo se encuentra hoy la relación de los excompañeros de Radio Mitre. “No están de trampa, pero es cuasi trampa porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa (...) Se fueron de fin de semana a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en clase turista (...) al mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada”, manifestó.

Una vez que la pareja retornó al país, Marina le brindó una entrevista a ese programa para opinar sobre la reciente gala de los Premios Martín Fierro, pero, sobre todo, para hablar sobre su vínculo con Barbano.

El cronista le consultó por las románticas fotos que circularon en las redes sociales y ella respondió: “No me van a creer, pero no vi nada. Porque si te vas dos días y te ponés a leer... Vi la foto, pero es una foto de re contra mega afano. No estoy ni en pose ni en nada. Esas fotos son un peligro (...) Esas fotos son tremendas, una del mediodía o dos de la tarde. No estás cuidando la pose viste. No es como cuando estás en el Instagram. Esta foto es a suerte y verdad”.

Calabró y Barbano a los besos en Río, en una foto que dio a conocer LAM esta semana

El notero también le consultó por la foto en la que ambos miraban el celular y si en ese momento estaban viendo sus postales viralizadas en las redes sociales. “Él [Barbano] me había sacado unas fotos para mi Instagram y estábamos viendo las fotos que me había sacado”, señaló.

Ese fue el momento clave del periodista para preguntarle si estaba de novia, o no, con Barbano, a lo que ella respondió: “Me da gracia tu pregunta. Ustedes vieron las fotos”. Pero el periodista insistió: “No es lo mismo estar de novio que andar con alguien”. A lo que la hija de Calabró no dudó en responder: “Tengo 50 años, no ando con gente”.

Por último, la periodista se refirió al tratamiento mediático que tuvo su relación con su colega. “Uno no se termina de acostumbrar nunca, a pesar de haber laburado toda la vida de esto. Pero estoy feliz”, concluyó. Con su respuesta, la periodista dio a conocer públicamente que su vínculo amoroso con Rolando Barbano va en serio.

