Mario Pergolini contó lo que no se vio de la entrevista a Ronnie Wood: de su charla a solas a lo que eliminaron en la edición

Esta semana, Mario Pergolini vivió, probablemente, uno de los momentos más importantes de su carrera. El miércoles 4 de noviembre recibió en Otro día perdido (eltrece) al guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood. Hablaron de todo: del público argentino, de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, de fútbol y de rock and roll. Incluso hasta hubo un minishow musical. Tras la entrevista, el conductor contó todo lo que no se vio de la visita del inglés a su programa y lo que tuvieron que editar antes de salir al aire.

“Ayer estuve con un Stone, estuve con mi nuevo amigo”, dijo Pergolini el lunes al inicio de No preguntes por Rusia (Vorterix) y contó sus percepciones de Wood: “La verdad es que está grande. Es muy simpático. Es millonario, dio la vuelta al mundo como unas 748 veces y la verdad que haya venido, que se preste... Desde que llegó tuvo buena predisposición, saludó a todos”.

El guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, estuvo en Otro día perdido Fabián Marelli - LA NACION

Un día antes de la entrevista, envió a su equipo de seguridad para que conociera el lugar y estuviera al tanto de las entradas y salidas. El día de la grabación, Wood estuvo con su seguridad personal, su esposa y su mánager. “Todos muy educados, agradables, muy tranquilos”, advirtió Pergolini. Contó que mantuvieron una charla a solas durante 10 minutos en la que Wood le preguntó si quería que se pusieran de acuerdo con algo, frente a lo que él le respondió que no, algo que le gustó. “Buenísimo, es como correr”, le dijo el inglés.

Mario Pergolini dio detalles de cómo fue la grabación de la entrevista con Wood Fabián Marelli - LA NACION

Acto seguido, Pergolini reveló algo que no se vio en la emisión televisiva. “Editándolo lo sacamos, pero a veces se perdía un poco en las respuestas largas. Eso en el aire no lo pusimos”, expresó. Por último, se refirió a la decisión de que ambos tuvieran su propia traducción. “Me parecía mejor, así hablaba yo en castellano para el público y él me escuchaba en su idioma, entonces me podía responder más tranquilo”, indicó.

El halago de Ronnie Wood a Mario Pergolini que lo hizo sentir orgulloso: “Soy bueno, ¿no?”

Durante la entrevista, Pergolini le hizo una pregunta a Wood sobre la actualidad de la música y el inglés quedó tan gratamente sorprendido que halagó su talento como entrevistador. “Hay veces que se dice que en la actualidad el rock y el blues no están pasando su mejor momento”, empezó. “¿Lo sentís así? ¿Sentís que está pasando por un momento de recambio? ¿Creés que en las nuevas generaciones no están pegando tanto como a lo mejor lo fue para ustedes cuando eran más chicos?”, quiso saber el conductor.

El halago de Ronnie Wood a Mario Pergolini

“Buena pregunta”, advirtió rápidamente Wood. “Soy bueno, ¿no?”, reaccionó Pergolini orgulloso. Acto seguido, el inglés reflexionó sobre el rock y el blues: “Hay que tocar en vivo. En mi opinión, no podemos tener música enlatada, música solo grabada. Hay un lugar para todo, por supuesto, para house music, para hacer rap, lo que sea... Pero creo que una buena banda en vivo es tan difícil de encontrar hoy en día y a las personas les sigue gustando escuchar a un batero, a un bajista, a un verdadero guitarrista y a las voces en vivo. Y les gusta que sea todo en vivo, con los errores y todo”.