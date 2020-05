Mario Pergolini: "El momento que están viviendo los medios es muy difícil"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2020 • 01:40

En el último segmento de La Cornisa por LN+ , Luis Majul compartió un mano a mano con Mario Pergolini , en el que ambos conversaron sobre la cuarentena. El empresario de medios y vicepresidente de Boca dio su visión sobre cuál es el rol de los medios en este momento.

Con respecto a cómo pasa sus días en cuarentena, Pergolini confesó ser alguien de gustos muy dispares, y contó: "No consumo casi televisión y Netflix ya quedó corto. Netflix tuvo este problema que lo que se esperaba consumir en un año y medio, lo consumieron en 58 días, y ahora no llegan a producir . Y la gente dice "ya vi todo".

Para el empresario, la actual situación mundial tiene consecuencias muy concretas en el área tecnológica: "Creo que se han adelantado los tiempos, que lo que iba a pasar en cuatro o cinco años se precipitó todo en este año . Creo que los grandes medios perdieron, o perdimos. La gente muy rápido dejó de leer casi noticias. Todos creíamos que íbamos a estar viendo tele todo el día y eso no está pasando tanto".

Con respecto al rol de los estados en distintos países y al mayor monitoreo de la actividad ciudadana a través de distintas aplicaciones, Pergolini cree que el problema no está en el presente sino en el futuro: "Lo que más me preocupa no es este momento, sino si los estados van a poder devolvernos esos derechos de privacidad que teníamos y no sé si van a dar pasos atrás , eso va a ser un gran problema. Se vienen momentos muy complicados, la tecnología nos viene observando hace mucho tiempo. Yo no soy tan paranoico al respecto, pero creo que tenemos que tener esa observación respecto a qué están haciendo los estados con nuestra información ".

Más adelante, volvió a referirse al lugar que ocupan los medios y las complicaciones que encuentran al momento de comprender a sus espectadores, y analizó: " Creo que el momento que están viviendo los medios es muy difícil , primero porque fue muy confuso saber qué es lo que quieren las audiencias, cuándo lo quieren y cómo satisfacerlos rápido. En ese proceso que nosotros necesitamos una vez que entendemos lo que quieren y hacerlo, las audiencias tiran para otro lado rápidamente, y decís 'no me dan tiempo para hacer nada, me corren el arco todo el tiempo'. Nos estamos tropezando con los éxitos y de golpe alguien la pega y dicen 'ok, no se muevan, le pegamos'".