Marley contó por primera vez la verdad detrás de su noviazgo con Rocío Marengo

La noticia de la denuncia que realizó Adrián Alfredo Molina contra Alejandro “Marley” Wiebe sobre presunta corrupción de menores está en boca de todos. Pese a que el conductor siempre prefirió evitar hablar de su vida privada, rompió el silencio sobre su sexualidad y recordó su noviazgo con Rocío Marengo.

Después de que el argentino de 44 años saliera a hablar este miércoles en Intrusos (América TV), el presentador de Survivor, Expedición Robinson rompió el silencio en El noticiero de la gente (Telefe) y más tarde en LAM (América TV), donde habló por primera vez de su homosexualidad y reveló un dato desconocido de su romance con la modelo.

Marley habló de su noviazgo con Rocío Marengo (Foto: captura TV)

Al referirse a cómo fue que se terminó su vínculo amoroso con Molina, el padre de Mirko sostuvo: “Terminó porque yo no estaba seguro de lo que quería. Sinceramente, te voy a contar una infidencia o no sé, de inmadurez mía, quizás. Yo estaba muy inseguro con el tema, entonces yo digo ‘quiero ver de salir con una chica’ y salí con una chica después de él”.

En ese sentido, de Brito lo interrumpió y le consultó si se trató de una chica no conocida, ya que el denunciante había mencionado a Rocío Marengo y Carolina Peleritti. “¿Carolina Peleritti? No, ni la conozco, me la habré cruzado en un pasillo. Marengo sí, pero eso fue también parte de mis intentos de tratar de ir por el carril que tenía que ir”, agregó.

Y siguió: “Ahí salí un tiempito con una chica, pero no era conocida, y ahí es donde él me dice ‘prendo la tele y te veo. Me quiero ir a Estados Unidos”.

El beso de Rocío Marengo y Marley que fue tapa de la revista Caras hace 20 años Gentileza Caras

Cabe destacar que Marengo y Marley mantienen hasta el día de hoy una excelente relación. En 2020, la exconcursante del Bailando (América TV) fue invitada por su expareja a Por el mundo y hasta bromearon de su noviazgo frente a cámara.

“No quiero quedar como cursi, pero quiero mostrar algo que nunca mostré, y banco mi actitud. ¿Quién no ha guardado una flor que le regalaron? Tengo la flor, posta. ¡Acá!”, sostuvo sobre el regalo que el presentador le había hecho tiempo atrás.

