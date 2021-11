Martín Bossi suspendió su show por un problema de salud

Esta noche Martín Bossi tuvo que suspender la función prevista por un cuadro viral, minutos de iniciar el show previsto para este jueves en el Teatro de Paysandú, en Uruguay. “Me quedé sin voz”, dijo el actor a LA NACION. Y agregó: “Ya estoy bien”.

El actor está estable y controlado. Sin embargo, tuvieron que suspender el show porque Bossi incluso se descompensó. “Venía de una alergia muy grande desde hace 3 días”, contó a este medio. Bossi está en plena gira presentando su nuevo espectáculo, Comedy Tour, y manifestó que le resulta muy intenso. Su salud le pasó factura y tuvieron que atenderlo.

Tanto el actor como su representante quisieron llevar tranquilidad a sus seguidores y echar por tierra la versión que había trascendido apenas de suspendió su show. Se hablaba de una descompensación.

Su representante amigo y productor Ezequiel Corbo confirmó a LA NACION que Bossi está con una “alergia tremenda, que lo hizo quedar sin voz, se asustó y le bajó la presión”. Agregó que, por este motivo, tuvo que suspender la función a los 5 minutos. “En las próximas horas veremos si seguimos con la gira o nos volvemos”.

Bossi, en diálogo con LA NACON, también explicó lo que pasó y pidió no alarmar a nadie. “Quédense tranquilos que estoy bien, no pasó nada. Hice un show en Paysandú, venía con un ataque de alergia, vengo de tres meses de gira, por todo el país, con un nivel de exigencia grande con este espectáculo que estoy haciendo”, empezó diciendo. “Empecé el espectáculo y me quedé sin voz, así que tuve que parar el espectáculo. Le pedí perdón a la gente y me fui”.

Y agregó: “Básicamente es que soy un ser humano, como todos lo que salen a laburar, uno se enferma, pero no es nada grave, estoy bárbaro. Fue una alergia y me pegó en las cuerdas vocales, una alergia y no pude laburar”.

Bossi está en plena gira. En caso de que su salud se lo permita tiene programado realizar varios espectáculos en el otro lado del Río de la Plata.

El comediante tiene agendadas funciones del 25 al 28 de noviembre en el Teatro El Galpón, ubicado en Montevideo, ciudad capital de la República Oriental del Uruguay.

Previamente, Bossi se había presentado en distintos puntos de la Argentina.