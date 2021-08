Martita Fort cruzó a un seguidor por una pregunta vinculada a su intimidad

A través de la herramienta Cuestionario de Instagram, Martita Fort (17) suele interactuar con sus más de 600.000 seguidores. Fue en ese contexto que la influencer e hija del fallecido mediático Ricardo Fort le contestó de manera contundente a un seguidor que le realizó una pregunta vinculada a su fuero más íntimo y personal.

Después de haber revolucionado las redes al reactivar junto a su hermano Felipe la cuenta de su padre, Martita Fort volvió a ser noticia. Pero esta vez por algo que experimentó en las redes sociales, el terrenos donde se mueve como pez en el agua.

Mientras disfruta de unos días en Miami, la ciudad favorita del “Comandante”, Martita Fort busca mantenerse cercana a sus seguidores de Instagram. Tal como suele hacerlo periódicamente, la influencer abrió el juego con los usuario de esa red social y les permitió que le preguntaran lo que quisieran. Y ante una pregunta en particular, la joven fue contundente.

“¿Te importa la clase social a la hora de formar vínculo con una persona?”, le consultó un usuario. Sin pelos en la lengua, Martita Fort le respondió a través de una story de Instagram.

Un descargo de tres párrafos

Ante la pregunta formulada, Martita Fort esgrimió las razones por las que no obraba de esa manera, reveló qué le ocurrió en el pasado y lanzó un mensaje acorde a los tiempos actuales. Todo sintetizado en tres párrafos.

“Por esa mentalidad, mucha de la gente que conocí se sintió obligada a mostrarme algo que no eran solo porque pensaban que me podían atraer con lo material”, recordó Fort en su story.

Con los pies sobre la tierra, la joven explicó que sabe de su buena posición económica y que no pretende nada de las personas con las que se relaciona: “Yo sé lo que tengo y lo que puedo tener, entonces a la hora de fijarme en alguien, lo último que se me ocurre fijarme es en lo material ya que no me hace falta”.

La story con la que Martita Fort explicó que no se fija en lo material a la hora de conocer a una persona Instagram @MartaCFort

Sobre el final, para despejar cualquier tipo de dudas acerca de cuál es su visión al respecto, Martita relacionó esa postura con vestigios del machismo. “Además, atrasa que me quieran levantar con eso”, concluyó.

