Martita Fort denunció que un acosador le manda fotos íntimas por Instagram

13 de febrero de 2020 • 16:04

Martita Fort, la hija de 15 años de Ricardo, recurrió a las redes sociales para hacer una grave denuncia: que un hombre adulto le envió fotos indecentes por medio de Instagram.

"La semana pasada me llegó la foto de los genitales de un tipo que, obvio, no sigo ni hablo. Hice la denuncia en Instagram pero me respondieron que no iba en contra de las normas de la plataforma", contó en sus Stories.

"¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos que envían este tipo de imágenes?", se preguntó después y reveló los resultados de una encuesta que realizó entre sus seguidores. "Chicxs menores me respondieron que también les había pasado, que la primera vez que vieron genitales en su vida fue por una foto de Instagram", sostuvo.

"¿No deberíamos tener el derecho de decidir cuándo y con quién? Es hora de que entiendan que no nos atraen esas fotos. Es una forma de forzarnos a algo que no queremos ni pedimos -escribió-. Aplica a todos los tipos mayores que mandan mensajes desubicados. Y son un montón".

Sobre el final, dejó una advertencia para los hombres que incurran en estas prácticas: "Soy una gran defensora de que todos hagan lo que quieran para ser más felices mientras no afecten la vida de otro. Mi granito de arena desde esta cuenta será escracharlos con nombre y apellido para evitar que jodan a alguien más".

También agradeció a "todos los organismos que me enviaron mensajes poniéndose a disposición" y a "todas las personas que escribieron contando que también fueron acosadas por las redes", a las que les dejó el contacto de la División de Ciberpatrullaje del Ministerio de Justicia y Seguridad para hacer las denuncias del caso.

