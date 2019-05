Martita Fort: "Me gustaría ser conocida como mi papá"

La hija de Ricardo Fort celebró sus quince años y habló con la prensa. Fuente: Archivo

13 de mayo de 2019 • 13:24

Martita Fort, la hija de Ricardo , cumplió los quince años y los celebró junto a 200 invitados en Puerto Madero. La adolescente estuvo rodeada de amigos y familia.

En los minutos que estuvo junto a los periodistas reveló cuáles son sus planes a futuro. "La verdad que me gustaría ser conocida como mi papá. Lo admiraba mucho", confesó, según cuenta PrimiciasYa.

Sin embargo, Martita aclaró que no quiere ser famosa por ser la hija de Ricardo. "Yo sueño ser conocida por un logro propio", aclaró.

La fiesta de 15 llevó un año de preparación y fue todo lo que Martita soñaba, excepto porque no pudo estar acompañada por su abuela. "Me hubiese gustado que pudiera venir pero no pudo. Fuera de eso está la gente que quiero", concluyó.