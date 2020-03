La cocinera Crédito: Captura de TV

5 de marzo de 2020 • 13:30

A doce años de su nacimiento, Maru Botana recordó a Facundo, su bebé de seis meses que falleció luego de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante . Desde aquel momento, todos los cinco de marzo son una fecha dolorosa para la famosa cocinera y para su familia.

En septiembre de 2008, Maru se había ido a esquiar unos días a Las Leñas con su marido y sus hijos más grandes. Facundo había quedado al cuidado de sus abuelos. Nada parecía augurar una tragedia, pero el 21 de septiembre una llamada telefónica desde Buenos Aires marcó un antes y un después en su vida: sus padres se comunicaron con ella para contarle la peor noticia que puede recibir una madre. Desgarrada y sin esperar ni un segundo, Maru tomó un vuelo para poder abrazar el cuerpo de su hijo lo antes posible.

Facundo cumpliriría hoy, 5 de marzo de 2020, doce años y su mamá lo recordó desde su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje que acompañó con una foto del pequeño. "Hoy sería tu cumple. Ya 12. Nos gusta estar juntos y recordarte aunque sabemos que no estás solo ", escribió Maru al principio del posteo haciendo referencia al fallecimiento de sus padres que murieron con un año de diferencia entre 2018 y 2019.

"Me hago tantas preguntas y me cuesta todavía hoy la respuesta. Viniste de sorpresa y así te fuiste. Quizás hoy ya pude entender parte de tu misión", continúa en el conmovedor relato. "Pasó el tiempo y tus hermanitos chiquitos quieren saber más y más. Pero hay tantas preguntas y reflexiones. Sé que ayudo a muchas y a muchos que están así y me hace bien. Pero hoy Facu es tu cumple y si algo nos enseñaste es a volver a sonreír , a la alegría que tanto practicamos con esta casa repleta de amigos y gente linda, sobre todo, regalándome a los loquitos de Juani e Ine", escribe mencionando a los hijos que llegaron después de Facundo.

Para concluir el texto, Maru continúa hablándole a Facu para expresar todo su amor: "Feliz cumple con esos abuelos que te extrañaban tanto y no paran de abrazarte. Yo desde acá los abrazo como un oso con mi corazón. Gracias, mi amor, por siempre estar".

Un mes después de la partida de su hijo, la cocinera reapareció en el programa que conducía en ese momento, Sabor a mí , y habló en público por primera vez desde el doloroso acontecimiento.