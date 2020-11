MasterChef Celebrity: el Turco García se enojó por el festejo de Analía Franchín

La periodista celebró los resultados y el exdeportista se mostró molesto por su gesto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 11:13

Al Turco García le tocó enfrentarse con Analía Franchín en MasterChef Celebrity (Telefe). El exfutbolista y la periodista tuvieron que preparar un plato típico de Medio Oriente y fue Franchín quien, a entender del jurado del certamen, consiguió los mejores resultados.

Tras conocer la decisión de Germán Martitegui y los demás, la periodista celebró y a García no le gustó nada el gesto.

El Turco García se mostró muy molesto por la celebración de Analía Franchín, luego de vencerlo en un desafío Crédito: Gentileza Telefe

Ambos tuvieron que preparar kebab con ensalada Belén, una receta que para García resultó por demás desafiante. Sus resultados no fueron los esperados por el jurado, y por esa razón, el exfutbolista se llevó el delantal gris, mientras que Franchín subió al balcón.

Al conocerse el resultado del desafío, Franchín se arrodilló y empezó a golpear efusivamente el suelo mientras gritaba. "Festejó como en una cancha de fútbol", dijo García, visiblemente molesto. Luego, intentó alivianar sus propios dichos, aunque se lo vio muy malhumorado: "Cada uno festeja como quiere, no voy a entrar en una polémica por si me saluda o no".