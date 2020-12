Al Mono de Kapanga le tocó una costosa pieza de atún rojo para cocinar, el pasado jueves (MasterChef Celebrity)

"Parece de mentira de lo lindo que es", dijo Leticia Siciliani al verla. "Quería salir corriendo del estudio y llevarla a la calle Libertad, a ver cuánto me daban en dólares", bromeó el Mono de Kapanga, sobre la suntuosa pieza de cuatro kilos de atún rojo que le fue asignada por sorteo para convertir en un plato, el pasado jueves en MasterChef Celebrity.

"Tenés al Rey de los Mares, lo que todos querríamos estar cocinando. Nos pondría muy mal que lo arruines", lo puso en alerta el chef Germán Martitegui. El Mono tenía dos opciones: presentarla totalmente cruda como un tiradito o sellarla a la plancha en los lados y dejar el centro crudo. Optó por la segunda, y preparó el atún rojo a la plancha, acompañado con papas noisette, pepino y eneldo (el segundo ingrediente que le había tocado).

Lo llamó "Atúnico con papas no sé qué". Y para hacer juego con semejante plato, el músico pasó al frente luciendo un par de medias con la cara de Diego Armando Maradona. Pero Martitegui le cortó las piernas rápidamente: "Mono, te hablamos de todas las maneras que te podíamos hablar para explicarte. Fuimos todos a tu mesada.Te hablamos como a un hijo.".

"¿Por qué se te dio por hacer papas noisette?", le consultó Damián Betular al probar bocado. "Mono, ¿escuchaste un poco lo que te dijimos? No escuchaste una parte. No coincido con la forma de las papas. Estás sirviendo una papa grande redonda con unos cuadraditos de pepino", lo aleccionó Martitegui.

"Cuando vamos al atún, yo te felicitaría porque lograste el punto que tiene que tener, pero tuvimos una larga charla sobre el dorado que tenías que lograr. Te dije: 'La sartén tiene que estar bien fuerte, pasalo por eneldo'. No me diste bola con nada. Cuando uno come un atún rojo, si está sellado tiene que estar re sellado", completó el chef. "Me asusté en el dorado, no quería que se pasara de dorado y ahí estuvo el error", se excusó el Monoen los tapes.

El italiano Donato De Santis fue un poco más compasivo con el músico. "Mono, en mi opinión llegaste muy cerca. Como muy bien te dijo Germán, esa costra en este tipo de cocción es importantísima. Jengibre en polvo, semillitas, pimienta rota, cuánto más le pones afuera en una sartén caliente, esto hace que ese calor hacia la costra empiece a llegar adentro, sin cocinar, pero transmite ese sabor. Acá se despega. Por eso te quedó un plato a la mitad", concluyó De Santis. "La jugada estuvo bien, la definición estuvo mal", se autoevaluó el Mono.