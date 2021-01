Analía Franchín le dedicó el plato a su compañera. Crédito: Gentileza Telefe

Lamentable, desacertada, indigna, esperable... La polémica salida de Leti Siciliani de MasterChef Celebrity el domingo último acepta todos estos calificativos y algunos más también. Y quién pagó los platos rotos y quedó en la mira fue Analía Franchín, la gran beneficiada de todo lo que se vio en la última gala de eliminación.

Lo cierto es que el presunto sacrificio que hizo Siciliani en pos de su amiga, cuando era esta quien había sido elegida por el jurado para dejar el certamen, dejó a Franchín en una situación poco agradable. Tanto mérito construido a lo largo de semanas de esfuerzo quedó opacado por lo sucedido. Porque ella no quedó por mérito propio, sino por una movida del jurado contra su compañera. Incluso la eliminada se refirió al tema después: "Todo lo que se vio es real. Quizá hubiera preferido que ellos tomaran la decisión de quién tenía que irse. Quedé bárbara y no me importa. Pero Analía no quedó en un buen lugar, tal vez".

Con una mirada distinta, y buscando su continuidad rumbo al premio del millón de pesos, Franchín comenzó la gala del lunes con un adorno en la cabeza que homenajeaba a su compañera. "Entré al estudio sintiéndome rara", explicó.

"¿Es lo que yo pienso?", preguntó Santiago del Moro al verla y enseguida invitó a que todos den "un aplauso para Leti". No quedó muy claro el por qué del pedido, ¿tal vez porque no pataleó demasiado y se fue silbando bajito?

"Hablamos mucho con Leti por teléfono -aclaró Franchín- y me dijo que estaba muy contenta con la decisión que había tomado. Leti se quería ir, yo me quería quedar, y bueno: ¿Viste cuando los planetas se alinean?". Pese a esto, la misma participante dijo en el momento que no se quería ir, así que muy alineados los planetas no estaban...

El certamen siguió adelante y Analía Franchín coronó la jornada dedicándole la preparación a su compañera, y aquí no ha pasado nada. O sí.

