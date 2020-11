La actriz se enojó con el jurado, y se lo dijo sin vueltas. Crédito: Gentileza Telefe

Una gala curiosa la del miércoles, la noche en que los mejores compiten por dos medallas de beneficio y el pase a la siguiente ronda. Luego del paso de comedia en el que los chefs fueron participantes por un ratito, llegó la competencia real. En este caso, cada uno de los jurados se convertía en "padrino" de dos participantes al azar, y le elegía los ingredientes para el plato que iban a presentar.

Pero claro, no es lo mismo que uno elija lo que más o menos conoce, que dejar a un terceto de notables y paladar exquisito ir al mercado a traer lo que se les ocurra. A pesar de los exóticos ingredientes, Boy Olmi, Analía Franchín, Rocío Marengo, Belu Lucius y Leticia Siciliani se las rebuscaron bastante bien. Aunque en la lista falta un nombre, Iliana Calabró, que a pesar de la buena voluntad se enredó en un mar de complicaciones y, según ella por culpa de su padrino: Donato de Santis.

La materia prima fue el primer problema: "Al señor se le antojó hacer pato, los patos van en el lago. Que a un tano se le ocurra hacer pato, ¿desde cuándo habiendo tanto bicho que camina?", comenzó a perder la paciencia la participante mientras picaba tomate con furia.

Para peor, el otro ahijado de Donato era Olmi, con quien sí se detuvo durante varios minutos para darle recomendaciones de lo que tenía que hacer, algo que a Calabró la enfureció todavía más: "Él muy tranquilo charlando con Boy y dándole consejos. Está bien, vengo el domingo -la noche de la eliminación- y me divierto un rato".

Faltando 13 minutos, finalmente Donato se acercó a Iliana. Era tarde: "Ni me hable, vino a lo último, para padrinos así dejame sola en la vida. Escuché que al otro le tiraba tips, no me hablé más porque ya suficiente mejunje tengo en la cabeza".

El tema siguió durante la devolución, con Iliana totalmente atacada y dispuesta a la confrontación ya desde el mismo título de su plato: Se me volaron los patos. "Estoy enojada, si tiene un ahijado está bueno que no lo largue solo. Yo soy transparente, no vengo a hacer ningún personaje". La falta de guía y la actitud displicente no ayudaron, por eso Iliana junto a Boy, quedaron en la sentencia del próximo domingo.

