Matías Alé: "Yo me inmolaría por Cristina"

El actor había expresado en 2015 el deseo de ser "el Brancatelli de Macri"

5 de junio de 2019 • 15:56

Matías Alé ha expresado en muchas oportunidades su apoyo por el gobierno de Mauricio Macri . Sin embargo, el actor reveló en una entrevista reciente que existe una causa capaz de hacerlo saltar hacia el otro lado de la grieta.

"Yo no tengo ningún pensamiento político, no sé. No me gusta la política, entonces se me hace difícil opinar. Más que nada porque mi viejo hizo política y en ese período no la pasó bien mi familia, por eso soy medio reacio", comentó el ex de Graciela Alfano en Pamela a la tarde (América).

Más adelante, agregó: "Hace muchos años que tengo ganas de crear una fundación, pero todavía no encuentro las personas idóneas para hacerlo". Consultado sobre qué haría en caso de recibir el apoyo de Cristina Kirchner para este proyecto, Alé no dudó: "Me inmolaría por CFK si me ayuda, la bancaría". En sus redes sociales, para todos aquellos que "sacaron de contexto" sus dichos, Alé publicó el video del momento.

En octubre de 2015, antes de que el Presidente disputara el ballotage contra Daniel Scioli , Alé había manifestado su deseo de ser "el Brancatelli de Macri", en referencia al periodista ultra K que integra el panel de Intratables.