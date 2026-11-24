A los 36 años, Matías Mayer vive uno de los momentos más especiales de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Acaba de estrenar Gordon, de Pablo Trapero, la cual es actualmente la serie más vista de Netflix en la Argentina y, en medio del éxito, hizo una revelación que alegró profundamente a sus amigos y fanáticos. A través de un posteo de Instagram, anunció que será padre por primera vez junto a su pareja.

“¡Y de golpe se agranda la familia!”, anunció el actor el lunes 23 de noviembre en su feed de Instagram. “Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo”, cerró emocionado. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias postales de él y su pareja Sofía Angelucci.

Matías Mayer anunció que será padre por primera vez con su pareja Sofía Angelucci (Foto: Instagram @matiasmayer)

Se los pudo ver con el test de embarazo positivo en la mano y relajándose juntos en casa, tanto al sol como en el sillón en compañía de Mona, su perra. Además de mostrar cómo crece la panza y dejar entrever una de las ecografías, también posaron a pura sonrisa durante la avant premiere de Gordon, en la que expusieron, felices, cómo se agranda la familia.

La pareja se mostró feliz durante la premiere de la serie Gordon (Foto: Instagram @matiasmayer)

El actor compartió una postal de la ecografía del bebé (Foto: Instagram @matiasmayer)

El posteo rápidamente se llenó de afectuosos mensajes para la pareja. “¡Qué hermosura, Mati! Toda la felicidad del mundo”, comentó Celeste Cid y Benjamín Amadeo sumó: “Qué maravilla”. Por su parte, Darío Barassi, amigo del actor, agregó: “Felicidad total, bebé. ¡Los felicitamos y queremos mucho!”. Asimismo, Benjamín Vicuña, Nicolás Vázquez, Victorio D’Alessandro, Mica Vázquez, Flor Otero, Franco Massini, Germán Tripel, Juana Repetto, Natalia Oreiro, Noelia Marzol, Josefina “China” Ansa, Violeta Urtizberea, Micaela Riera y Eliseo Barrionuevo, entre otras personalidades del espectáculo, celebraron la feliz noticia.

Varias celebridades felicitaron a la pareja (Foto: Instagram @matiasmayer)

Mayer y Angelucci están en pareja desde hace al menos cuatro años. Mantienen un perfil bajo y comparten la pasión por Boca Juniors. Ella tiene 35 años y no pertenece al mundo del espectáculo. Según su perfil de LinkedIn, es abogada por la Universidad Católica Argentina (UCA) especializada en derecho penal y trabaja en el Poder Judicial de la Nación.

Mona ya empezó a acercarse al bebé (Foto: Instagram @matiasmayer)

Mayer y Angelucci están juntos desde hace al menos cuatro años

Aunque Mayer construyó una sólida carrera tanto en televisión como en cine y teatro, tiene otras facetas separadas del mundo artístico. Es licenciado en Administración de Empresas, sigue perfeccionándose en sus estudios en astrología y este año se lanzó en el rubro de la gastronomía con su propio negocio. Es uno de los cinco dueños de Ancho, un restaurante ubicado en el barrio de Chamberí, de Madrid, España, con un concepto de cocina de autor que tuvo una recepción más que positiva.

“Nuestro plato estrella es la tira de asado con reducción de vino tinto y setas locales, cocinada por 20 horas a baja temperatura. Es de los más celebrados. También tenemos un pulpo con chimichurri, mezclando un clásico español con sabores nuestros”, sostuvo Mayer en una entrevista con LA NACION en febrero. Entre sus comensales estuvieron Oscar Martínez y Marina Borensztein y, además, Susana Giménez eligió el espacio para celebrar su cumpleaños número 82 con una lista de invitados que incluyó a Ricardo Darín y Florencia Bass, Luis y Bernardita Cella, Mercedes Sarrabayrouse y Teté Coustarot.