Matt Damon perdió 250 millones de dólares por rechazar protagonizar Avatar

Matt Damon le dijo que no a James Cameron Fuente: Archivo

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 12:35

Con su estreno hace una década, Avatar consiguió ganar tres premios Oscar y, además, convertirse en la película más taquillera de la historia en ese momento y durante una década (hasta que llegó Vengadores: Endgame este año), recaudando casi 2800 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. De hecho, solo en su primer fin de semana en los Estados Unidos recaudó más de 77 millones, una tercera parte de todo su presupuesto, puesto que había costado 237 millones.

Esas millonarias cantidades hicieron ricos a sus productores, pero también han provocado que haya más de uno tirándose de los pelos por dejar pasar la oportunidad de invertir en una película de fantasía en la que no todos apostaban. Es el caso del actor Matt Damon, que ha revelado ahora que su rechazo a este film le hizo perder más de 250 millones de dólares.

El intérprete contó esto durante una entrevista con la revista GQ, en su edición inglesa, junto a Chistian Bale. En la publicación explicó cómo sucedió y, sobre todo, que no se arrepiente demasiado de haberlo hecho. Damon comentó que desde hace tiempo decidió hacer únicamente las producciones que creyera interesantes. Aunque, claro, no siempre acierta, confesó: "Si me equivoco y el teléfono deja de sonar, algo que le pasa a todo el mundo, quiero echar la vista atrás y decir: 'mira, no era el momento'".

" James Cameron me ofreció Avatar. Y cuando me la ofreció me dijo: 'Mira, no necesito a nadie, no necesito a nadie famoso, a un actor de renombre. Si no querés hacerlo, voy a encontrar a un actor desconocido y le daré el papel a él, porque en realidad la peli no te necesita. Pero si lo hacés, te daré el diez por ciento'. Así que, en cuestión de dinero...", dice Damon, haciendo una mueca mientras sacude rápidamente la cabeza y los labios como si fuera el famoso Coyote de los dibujos animados.

Matt Damon no se arrepiente de haberle dicho que no a Cameron Fuente: Archivo

El entrevistador no puede menos que seguir preguntándole: "¿Te ofreció el 10% de los beneficios de Avatar?". Y Christian Bale agrega: "Si hubieras dicho que sí, habrías sido 'Matt Damon, el salvador del mundo'". Entonces Damon explicó que le contó la historia al también actor, director y guionista John Krasinski mientras ambos escribían juntos la película Tierra Prometida, de 2012, y que su compañero empezó a dar vueltas por la cocina como un loco, y le dijo: "Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente. Nada, en absoluto. Solo que, ahora mismo, estaríamos manteniendo esta conversación en el espacio".

"Así que sí. Perdí más dinero que cualquier actor, la verdad y lo curioso es que, lo más importante de ese momento, mi mayor arrepentimiento habría sido causarle un problema a [el director] Paul Greengrass y a mis amigos por [haber abandonado el rodaje] El ultimátum de Bourne, así que no podía hacerlo. Entonces Cameron me dijo durante esa conversación: 'Ya sabés, yo solamente he hecho seis películas'. No caí en eso. Él trabaja de forma muy esporádica, pero todo el mundo sabe cuáles son sus películas. Me di cuenta de que decir que no probablemente significaba dejar pasar la oportunidad de trabajar con él. Eso es una lástima y todavía me parece brutal. Pero mis hijos tienen comida que llevarse a la boca, tampoco lo estoy haciendo tan mal", reflexionó.