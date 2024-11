Mauro Icardi fue desalojado de la casa de Nordelta después de la denuncia de Wanda Nara

La conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi dio un nuevo giro en las últimas horas. Luego de que la mediática pidiera que su ex le devolviera su casa de Santa Bárbara y de presentar una demanda en la comisaría 2° de Tigre, el viernes por la noche las autoridades desalojaron al futbolista de la propiedad de Nordelta.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a las que accedió LA NACION confirmaron que el viernes, por pedido del Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, con la intervención de la UFI Género Tigre y ante la presencia de los abogados de ambas partes, se hizo efectiva la “exclusión de Mauro Emanuel Icardi (31)” del domicilio del barrio privado de Santa Bárbara.

Así desalojaron a Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara (Foto: Captura de video)

A su vez, se notificó a Icardi de “la formación de la causa y de la prohibición de acercamiento tanto a la persona como al domicilio de la ciudadana Wanda Solange Nara”. También se inspeccionó la vivienda para determinar si había “presencia de armas de fuego o elementos peligrosos”, resultado que dio negativo.

Tras sufrir una rotura de ligamentos y meniscos de la rodilla derecha durante un partido con el Galatasaray, Icardi abandonó Turquía, voló a Buenos Aires y se instaló en el edificio Chateau Libertador, ubicado en Núñez, donde viven sus hijas Francesa e Isabella. Cuando Nara regresó de sus vacaciones en Río de Janeiro con L-Gante, su nueva pareja, y advirtió la presencia de su ex en su domicilio, hubo varios conflictos y presuntas denuncias: al final del día ella se quedó en el departamento y él se instaló en la casa que tiene Wanda en el barrio privado de Santa Bárbara.

“Presté mi casa de corazón, como lo hago con cualquier persona, incluso con Maxi López, mi ex, cada vez que viene a la Argentina, pero el préstamo era hasta el 25 (de noviembre), después necesito la casa por motivos personales”, expresó el miércoles Wanda Nara en diálogo con la prensa. A pesar de esto, Icardi no abandonó la propiedad, sino que demostró, a través de un posteo en redes sociales, que no tenía intención de hacerlo.

El posteo de Mauro Icardi en medio del conflicto con Wanda Nara por la casa de Santa Bárbara (Foto: Instagram @mauro_icardi)

Durante la tarde del viernes, el futbolista subió a sus historias de Instagram una foto de la pileta de la casa de Nordelta. Pero, eso no fue todo, sino que además dejó un picante mensaje. “¿Tarde buena o buena tarde?Ambas”, escribió y sumó el emoji de una carita con anteojos de sol.

Horas después trascendió que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) tomó una determinante decisión respecto a su ex. Según pudo saber LA NACION, el viernes fue a la comisaría 2° de Tigre junto a L-Gante para ratificar la demanda contra Icardi. “Refirió ser propietaria de una vivienda ubicada en el barrio privado Santa Bárbara y, en el día de hoy [por el viernes], en horas de la tarde estando en la guardia, se cruzó con su expareja, quien, tras discutir por la ocupación de la vivienda que allí existe, la amenaza”, se desprende de la denuncia.

El viernes por la noche, las autoridades desalojaron a Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara en la que estaba instalado y la cual pertenece a Wanda Nara (Foto: Instagram @mauro_icardi)

“Nara, en el presente acto, se encuentra asistida por la doctora Alemo y es entrevistada por el Servicio de Emergencia Social (SES) de Tigre, el gabinete psicológico y personal de la Superintendencia de Género. Se requiere medida cautelar”, indicaron el informe. En la causa interviene el fiscal Julio Petrucci.