Mauro Icardi se comparó con Johnny Depp en medio de su batalla legal con Wanda Nara

Pese a que se separaron hace un tiempo, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de llegar a su fin. Luego de que la mediática publicara chats con su exmarido en los que hablaba de la China Suárez, el futbolista redobló la apuesta y, además de dar a entender cuáles son las intenciones que tiene con la ex Casi Ángeles, utilizó una frase de Johnny Depp para defenderse.

El viernes las autoridades desalojaron a Mauro Icardi de la casa de Nordelta en la cual estaba instalado y que pertenece a Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 12.9 millones de seguidores, el delantero del Galatasaray Spor Kulübü de la Superliga de Turquía publicó una imagen en donde se lo ve en el campo de juego, con su mirada puesta en la tribuna y llevándose la mano al pecho.

“No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí”, fueron las palabras que utilizó para comparar su caso con el Johnny Depp y Amber Heard, con quien el actor de Piratas del Caribe se enfrentó en un juicio televisado para limpiar su imagen luego de ser acusado de ejercer violencia de género.

Mauro Icardi sorprendió al comparar su caso con el de Johnny Deep (Foto: captura Instagram/@mauroicardi)

Además de obtener miles de likes, el joven de 31 años recibió el apoyo de gran parte de los ciudadanos turcos, quienes constantemente muestran su admiración por el argentino, a quien defienden con uñas y dientes. “Hemos creído en ti desde el principio, ¡solo empieza a creer en ti mismo! Este cambio será por tu bien Mauro. Te queremos. Pronto todo estará bien”; “Galatasaray está contigo”; “Si querés, bloqueamos a Wanda” y “No hay día en que el sol no salga, ten paciencia, definitivamente el sol saldrá. Rey”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Mauro Icardi sorprendió al comparar su caso con el de Johnny Depp (Foto: captura Instagram/@mauroicardi)

Como si esto fuera poco, también compartió una storie que mostraba dos imágenes del reconocido actor de Hollywood en los tribunales de Fairfax, Virginia, donde se llevó a cabo la disputa legal con la actriz de Aquaman.

La furia de L-Gante contra Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara

En medio de todo el conflicto legal y mediático que lleva adelante Mauro Icardi con su exmujer, Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, salió a defender a Wanda Nara, con quien confirmó su romance a principios de noviembre.

Este miércoles, el referente de la cumbia 420 pasó por el programa de streaming de Martín Cirio y a la salida fue abordado por la prensa. En una entrevista para Cortá por Lozano (Telefe) le consultaron sobre cómo transitaba el escándalo. “Todo bien, todo tranquilo. Recién me habían preguntado sobre unos estados que publiqué en Facebook, son altas y bajas que puedo tener cuando me pongo a pensar en la noche, pero mi vida transcurre normal”, expresó.

Y continuó: “Mi vida en el día a día es una película, es muy complicado todo. Las cosas que para uno pueden ser normales, para mí son un quilombo. Cambié mucho el afecto hacia algunas personas, mi círculo. Me convertí en alguien más desconfiado de todo porque hay gente que me persigue en lo judicial. Se hizo costumbre ir a lo judicial y la verdad es que yo no me puedo dormir pensando si es verdad lo que están diciendo en la tele o si me van a meter preso mañana, me está volviendo loco”.

Cuando quisieron saber sobre la preocupación que tendría Icardi por la influencia que él puede tener en sus hijas, sentenció: “Me parece muy feo que se digan cosas así; por un lado, porque yo no estoy fumando más; y por el otro, porque si yo estuviera en el lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir ´esta mujer no me da bola´ y no echarme la culpa a mí”.