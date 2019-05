Rescate en el norte: melodrama deudor del éxito de This Is Us

Paula Vázquez Prieto SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2019

Rescate en el norte

Nuestra opinión: buena

(Northern Rescue, Canadá/2019). Creadores: Mark Bacci, David Cormican, Dwayne Hill. Elenco: William Baldwin, Kathleen Robertson, Amalia Williamson, Taylor Thorne, Spencer Macpherson, Michelle Nolden. Disponible en: Netflix.

El primer episodio de Rescate en el Norte instala los caminos principales de la serie y ofrece una ajustada pincelada del tono con el que se va a conducir, más cercano al mundo de los dramas familiares que al de las aventuras de rescate en las montañas. La narradora y principal voz del relato es Maddie (Amalia Williamson), la hija mayor de una familia cuya apariencia de armonía y tranquilidad se ve sacudida por lo imprevisto de la tragedia. A modo de diario íntimo, ella cuenta algo de su rebeldía, de la obsesiva sabiduría de su hermana Taylor (Taylor Thorne), del complejo de "hermano del medio" de Scout (Spencer Macpherson), de la incomunicación que define la relación con su padre (William Baldwin), siempre concentrado en su trabajo para el cuerpo de rescate de Boston, algo callado y poco expresivo. Pero lo no dicho de esa presentación es lo que va a definir el devenir de su vida y de la serie: su madre Sarah (Michelle Nolden) enferma y muere repentinamente. Todo ese mundo, con sus contraluces, se desplaza hacia el abismo y la necesaria reconstrucción.

Producida y filmada en Canadá, Rescate en el Norte es abiertamente deudora del éxito de This Is Us. Sin abrazar directamente el melodrama, toma prestados sus conflictos: pérdidas, mudanzas, secretos familiares, amores cruzados. No consigue un mosaico perfecto, y varios de sus vericuetos narrativos parecen surgidos del capricho de sus guionistas antes que del devenir del relato -el incendio de la casa de la tía que iba a albergar a su familia en la nueva ciudad, por caso-, pero los lazos familiares son sólidos (algunas actuaciones son mejores que otras) y los trámites del duelo consiguen la justa emoción.

Quizás el aspecto en el que la serie resulta menos efectiva es en el intento de recrear el universo de los riesgosos rescates al filo de la montaña o en lo espeso del bosque. John West es un rescatista profesional en Boston que, luego de la muerte de su esposa y la consabida crisis familiar, acepta un puesto de comandante en Turtle Island Bay, el pueblo costero de su infancia. Allí todo es improvisado y amateur, y luego de entrenar a un grupo de voluntarios se aventura en cada episodio en riesgosos rescates. Si bien esas historias paralelas funcionan como contrapunto de la vida en familia en un acuario prestado, de la tensión que se vislumbra en la relación con su cuñada (Kathleen Robertson), y de la amenaza de un secreto que Maddie conserva sobre el pasado de su madre, ese mundo profesional tiene un tono indeciso y termina desviando la atención del drama familiar, que es en definitiva lo que verdaderamente nos interesa.