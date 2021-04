Mercedes Morán, sobre Clarice Lispector: “Su pensamiento femenino me atraviesa muy profundamente”

Lo primero que aclara la actriz Mercedes Morán es que el aporte de la literatura es fundamental y básico siempre. Y en pandemia, aún más. Por eso en este tiempo se dedicó a leer en varios sitios. “A mí como persona me salva, me rescata y creo que eso hace la lectura, el leer”, dice a LA NACION. Y propone: “Ahora que tenemos tiempo de estar adentro, recuperemos el hábito de la lectura porque creo que eso otorga sentido, hace sentir menos sola a la gente y es una manera maravillosa de viajar”.

Y en esta oportunidad se acercó al universo de la escritora brasileña Clarice Lispector para encarnar en su voz ese monólogo interior que despliega en su novela La pasión según G.H. “Clarice es una escritora que a me encanta y con la que siempre me sentí muy interpretada, pero esta posibilidad de leer este texto de ella maravillosamente adaptado por Ernestina Gatti me interpeló mucho porque no sé si es este momento en especial, pero hay algo de la estructura del pensamiento femenino ante algunos temas como la soledad, el miedo, la existencia que me atraviesan muy profundamente”.

Por este motivo, cuando se la convocó para participar del ciclo El fluir de la conciencia, pensado por Silvia Hopenhayn y Ernestina Gatti, asumió el desafío de ponerle el cuerpo, la voz al monólogo interior de Lispector. “Más que dramatización es una lectura comprometida –aclara–. Me siento cómoda en esa línea de pensamiento de la autora, en ese discurrir que tiene su mente sin ser interceptada por nada que la detenga, en el sentido de que es informal y asociativa. Hay algo de ese proceso de pensamiento, de asociación que me resulta muy familiar”.

Este encuentro por Zoom, como los demás de la serie –que ya contó con los actores y actrices Osqui Guzmán, Marilú Marini, Analía Couceyro, Luis Machín, que encarnaron textos de Virginia Woolf, James Joyce, Manuel Puig y Samuel Beckett- se inicia con una breve explicación del monólogo interior como técnica narrativa, sigue la lectura interpretada y al final hay lugar para preguntas y comentarios de quienes asisten virtualmente al convite.

“La voz interior es la que puede expresar la simultaneidad de lo que se percibe a la hora de una vivencia, donde todos los sentidos parece que estuviesen a flor de piel –asegura la escritora y periodista cultural Silvia Hopenhayn–. Y hay que poder contar en una línea todo aquello que percibimos en el instante. Quien lo hace de maravillas y renueva esta técnica es Clarice Lispector, porque además ella encuentra una lengua para dar cuenta de lo más profundo, de lo abismal del ser humano combinándolo con lo cotidiano, con lo cercano, lo próximo: podemos encontrarnos a un personaje reflexionando sobre el universo o la nada o la muerte y el miedo y al mismo tiempo cocinando o tratando de matar a una cucaracha”.

Mercedes Morán, según las creadoras del ciclo, es la intérprete indicada para el desafío. Lo sintetiza Hopenhayn: “Elegimos a Mercedes Morán para interpretar la voz de La pasión según GH. porque es la actriz ideal que combina la posibilidad del decir angustiante que tiene Lispector con lo más cotidiano, lo doméstico. Una posibilidad de hallar la voz de todos los días con preguntas de todos los tiempos”.

La cita es el próximo domingo a las 20 por Zoom, el sistema que se popularizó durante el confinamiento por coronavirus. Para participar hay que inscribirse en clasicosnotanclasicos@gmail.com. También se pueden contactar por Instagram: @clasicosnotanclasicos o por la página web: www.clasicosnotanclasicos.com.