Mica Viciconte, cansada de que no la dejen opinar porque no es madre

Mica Viciconte está feliz de la vida gracias a su romance con Fabián Cubero, pero las comparaciones y las polémicas con la ex de su pareja no faltan. Es que a la bailarina no dejan de preguntarle sobre su relación con Nicole Neumann, que al parecer no se da en buenos términos. Y uno de los causantes de estas tensiones podría ser el hecho de hay quienes desestiman sus opiniones porque no es madre. Por eso, Viciconte se cansó.

La panelista de "Incorrectas", el ciclo de Moria Casán en América, usó sus redes sociales para hacer un sincero descargo, un claro "palito" para Neumann, y en una serie de tuits se quejó de aquellas personas que rebajan sus opiniones porque no tiene hijos.

"En varias notas que me han hecho me dicen 'Cuando seas madre lo vas a entender', 'O como no sos madre no podes opinar'. Es cierto, no lo soy. Pero soy hija, soy amiga, soy mujer y también tengo madre. Hay cosas que se excusan detrás de un rol. No soy madre ni intento ocupar ese lugar", escribió en Twitter.

"Pero tampoco creo que mi manera de pensar no pueda tener un lugar. El 'vos porque no sos madre' sirve para anular y desestimar, ya que automáticamente te pone en una situación de inferioridad. Y seas madre o no primero antes que todo es el RESPETO", dijo la bailarina.

En su último tuit dejó sentada su posición y lanzó una reflexión: "Si mi caso fuera el de adoptar o no poder tener un hijo propio, ¿no podría dar una opinión tampoco? En este caso también uno tendría que tener RESPETO, como en todo".