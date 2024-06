Mica Viciconte opinó sobre el video de Nicole Neumann maquillándose en la clínica tras dar a luz a su hijo

Escuchar

Son días de mucha felicidad, ajuste y probablemente poco descanso para Nicole Neumann. El 18 de junio nació Cruz, su cuarto hijo y el primero con su marido, Manu Urcera. La modelo está fascinada con su bebé y en sus redes sociales comparte algunas postales del tiempo que pasan juntos y de cómo lo prepara para las salidas.

Aunque es un momento de alegría, lo cierto es que la conductora no puede escaparle a los escándalos. Hace unos días causó revuelo en las redes luego de mostrar como la maquillaban y arreglaban para salir del Sanatorio luego de dar a luz. Si bien hizo un descargo, eso no evitó que le llovieran las críticas. Justamente una de las que la cuestionó fue Micaela Viciconte, pareja de su exmarido, Fabián Cubero, y con quien tiene una rivalidad desde hace años.

El posteo de Nicole Neumann para anunciar el nacimiento de Cruz (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

“18-06-24. ¡Bienvenido Cruz! Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón, ¡Y hoy ya estás en nuestros brazos! Te amamos, papá, mamá y tus hermanas”. Con estas palabras y una tierna foto de los pies del bebé en manos de sus padres, Nicole Neumann anunció en redes sociales la llegada de su primer varón. De esta manera, ahora Indiana (15), Allegra (13) y Sienna (9), sus hijas con Fabián Cubero, volvieron a convertirse en hermanas mayores. Cabe recordar que de parte de su padre tienen al pequeño Luca, fruto de la relación del exfutbolista con Mica Viciconte.

Si bien algunos pensaban que la llegada de Cruz podía llegar a suavizar las asperezas entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte, lo cierto es que de momento las cosas siguen igual. “En mi casa - por lo menos yo - no pregunto, no hablo directamente. Todo lo que pueda llegar a decir puede ser tomado en su contra. Es preferible no poner en una situación incómoda a nadie, que cada uno fluya y sepa lo que tiene que hacer, lo que hace. Yo me acuesto en mi almohada supertranquila, así que creo que es lo más importante”, sostuvo la exCombate en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), cuando le preguntaron si las hijas de Fabián mencionaron a su nuevo hermanito.

En este sentido, el cronista le preguntó por las críticas que recibió Nicole Neumann por haberse maquillado y arreglado después del nacimiento de su bebé. “¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Está bien que una mujer quiera ponerse linda y lo comparta en las redes?”, cuestionó el comunicador. Fiel a su estilo, Viciconte no se guardó nada y recordó el nacimiento de su hijo Luca.

La modelo fue cuestionada por maquillarse y arreglarse en el Sanatorio tras dar a luz (Foto: Captura de video / Instagram)

“En mi caso, yo la realidad es que salí como una bolsa de papa. La verdad no estoy pensando en como verme porque para mí lo más importante en ese momento era mi hijo. ¡Que me importa lo que digan! Si salgo como una bolsa de papa... No soy una persona que tampoco se arregla mucho; soy mucho más relajada. Incluso para el bebé. Yo por seis meses no me puse perfume. La gente decía ‘Che...’ pero bueno, no somos todos iguales”, sostuvo.

Allegra, Indiana y Sienna Cubero junto a su hermanito Luca, su padre y Mica Viciconte (Foto: instagram @sole_cubero)

Por último, lanzó: “En ese momento a mí me importó y, de verdad, ¡qué me importa lo digan! Si salgo con ojeras, ¡qué me importa! Yo estaba feliz, había tenido parto vaginal, estaba dolorida y lo que menos quería era que venga alguien al Sanatorio a retocarme. Soy diferente en ese sentido”.

