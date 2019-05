Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan de un consolidado romance

El noviazgo entre Micaela Viciconte y Fabián Cubero se afianza. A pesar del bozal legal impuesto por Nicole Neumann a ambos prohibiéndoles publicar imágenes y mencionar el nombre de las hijas que la modelo tiene con el futbolista, la pareja se muestra más unida que nunca.

La panelista de Incorrectas fue una de las invitadas en la noche de este sábado al programa PH: Podemos Hablar, y allí anunció su intención de ser mamá. En el segmento 'Algo para declarar', el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff , sacó el tema con una pregunta: "Estás con 'Poroto' Cubero, ¿estás para un 'porotito'?", dijo irónico. "Tengo ganas, pero no ahora", respondió la influencer.

"¿Cuando?", repreguntó el periodista. "Cuando se calme todo", dijo Viciconte en referencia a las reiteradas polémicas que se desatan con la mamá de las hijas de su novio, y se rió. A continuación, habló de los plazos que se pone para concretar su deseo de ser madre: "En un año y medio, más o menos. En un año y medio es el tope".

"¿Pero lo tenés que apurar a él o él a vos?", quiso saber Andy. "No, a él le encantan los chicos, no tiene problema", respondió Viciconte, dando a entender que el tema ya fue hablado con su pareja y que él estaría de acuerdo.

En el programa, la novia de Cubero aclaró que no puede referirse a Nicole ni a sus hijas si no quiere exponerse a una multa de $500.000. Sin embargo, fiel a su costumbre de no quedarse callada, aclaró que su abogado enviará una medida cautelar similar a la que ella está acatando, "para que del otro lado pase lo mismo", dijo, abriendo la posibilidad a que Nicole tampoco pueda mencionarla en público.

En tono reconciliatorio, Kusnetzoff sugirió la posibilidad de un acercamiento de posturas. "¿No es agotador? ¿No estaría bueno que se juntaran los tres y digan: 'Hasta acá, basta'?", preguntó. "Yo te puedo hablar por mí, para mí sí es agotador, pero a veces se puede y a veces no. En este caso se tomó esa medida, y de mi lado va a ser lo mismo", advirtió.

"¿Pero no pueden tomar un café los tres?", insistió el conductor, y Mica respondió con una total evasiva. "Me encanta la presentación de la comida", zanjó, pero más tarde agregó: "Yo estoy muy ocupada ahora", descartando tal posibilidad.

Una cita fallida

En otro segmento del programa, la influencer se refirió a una cita fallida que habría tenido cuando conoció a su novio, aunque al principio no reveló que Cubero era el protagonista de esta historia.

"Me pasó con alguien que conocí una vez. Vino a mi casa, cenamos, pedimos helado, vimos una película y, en el momento del acto, se acalambra", recordó.

"Ya estábamos en la cama. Veníamos muy bien y me dice: 'Pará, pará, pará, me acalambre'. Le respondí: '¿Te elongo?'. Pero el orgullo fue más fuerte y quiso seguir así. Le había agarrado un dolor muy fuerte en la pierna", narró.