Cubero intentó sorprender a Mica Viciconte en sus comienzos como pareja pero la decisión no fue acertada Crédito: Instagram: @micaviciconte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 10:17

Cuando de relaciones se trata, algunos comienzos no son tan prometedores. A pesar de ello, el tiempo puede hacer lo suyo y los giros están a la vuelta de la esquina. Algo así le pasó a Mica Viciconte con Fabián Cubero y lo confesó en su última aparición en Pampita Online. "Cayó de sorpresa con un ramo de flores al departamento, no me avisó y no me gustó", contó con sinceridad.

Resulta que en el programa que conduce Pampita por NetTv se dialogaba sobre las relaciones amorosas y las tan queridas (o no) sorpresas que pueden haber. En este contexto, la influencer tomó la palabra y contó una intimidad que hasta ahora se desconocía de sus comienzos con Fabián.

"Una vez hizo una sorpresa que a mí no me gustó y, por supuesto, se lo dije", comenzó relatando y detalló: "Yo vivía sola. Le había dado las llaves de mi departamento por si tenía que entrar que no pasaba nada.pero igual que me avisara".

Mica Viciconte y Fabián Cubero Crédito: Instagram

Ante esta última aclaración el resto del panel mostró su intriga y casi interrumpiendo el relato cuestionaron qué había ocurrido. "Y bueno, él cayó de sorpresa con un ramo de flores, no me avisó y sentí que me invadió, no me gustó", reveló con cierta timidez.

"Es diferente si vivimos juntos que si cae y no me avisa está todo bien. Que me abran la puerta mientras estoy en mi departamento me descolocó, no me gustó. Le dije que no me gustó, que la próxima vez me avisara", continuó y entonces Pampita indagó sobre qué terminó haciendo Cubero en ese momento.

"No me acuerdo si fue esa vez que lo eché. La verdad no me gustan las sorpresas. Mirá si estaba con amigas... el gesto es divino pero no estaba acostumbrada ni preparada", terminó por comentar para dar fin a su recuerdo.