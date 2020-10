Tras ser duramente criticada por un comentario, la hija mayor de Marcelo Tinelli escribió un descargo en su cuenta de Instagram Crédito: Instagram @micatinelli

16 de octubre de 2020 • 15:30

En distintas ocasiones, Micaela Tinelli fue objeto de críticas y cuestionamientos por parte de algunos de sus seguidores. Harta de los "haters", la hija de Soledad Aquino y Marcelo Tinelli decidió ponerle fin a una situación que la incomoda.

Días atrás, Micaela se alineó con un comentario de Oriana Sabatini y expresó que las redes sociales la deprimían. A raíz de esa declaración, recibió fuertes mensajes que la llevaron a aclarar su postura y responder a las críticas en Instagram.

"El otro día subí algo a mis historias donde di a entender que me pasa mucho esto de que las redes sociales me deprimen. Muchas personas no entendieron y me dijeron cosas como 'ustedes, los influencers, muestran todo el tiempo una vida perfecta' o me hablan como si viviese en una nube de pedos fuera de la realidad. La verdad, nada más lejos de todo eso que dijeron", escribió, y agregó: "Estoy con los pies muy puestos sobre la tierra".

Como no se trata de la primera vez que es blanco de críticas, la hija mayor de Tinelli se explayó en su descargo: aclaró que es una persona "común y corriente" con días buenos y malos y que, a diferencia de lo que muchos creen, su vida "no es toda color de rosas". "Humildemente, no me considero influencer", sostuvo, y añadió: "Lo que elijo mostrar no es ni un 20% de lo que es mi realidad".

Sobre el final del extenso texto, Micaela habló sobre lo que considera realmente importante. "Para los que piensan que vivo en una irrealidad, les digo que hay cosas que está bueno dejarlas para uno. La vida no es lo que pasa acá en las redes, es lo que está sucediendo a nuestro alrededor todo el tiempo", concluyó.