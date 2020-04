Minuto a minuto: qué está pasando en la radio y la tv

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020

Del Moro regresó con un ciclo periodístico

El conductor está al frente de Juntos podemos lograrlo, un programa especial por el Covid-19

Santiago del Moro, se preparaba para las grabaciones de Trato hecho, un programa ideado para el prime time de Telefe a partir de mayo. Pero, por la pandemia del coronavirus, tendrá que esperar algunas semanas más. Por esa misma razón, tras el final de El muro infernal (termina este viernes 17), Telefe le propuso hacer la edición nocturna de Juntos podemos lograrlo, un especial informativo donde diferentes especialistas, periodistas y conductores de la emisora, participan con la actualidad informativa en nuestro país y el mundo. El mismo, ya empezó anteanoche seguirá desde el lunes 20, de 22 a 23.15, y de esta manera Del Moro regresó a la conducción de un ciclo de actualidad luego de dejar Intratables en diciembre de 2018. Casualmente, competirá con su ex programa de América ya que Intratables se emite de 21.15 a 23.15 hs. Del Moro ya se puso al frente del especial anteanoche donde junto a Reynaldo Sietecase y otros colaboradores se entrevistó al presidente, Alberto Fernández.

Radio

Jorge Rial se suma a la grilla de Del Plata

A cuatro años de dejar La Red AM 910, Jorge Rial volverá a la radio. Sin mediar cambios, será a partir del lunes cuatro de mayo en la segunda mañana de la AM 1030 Radio del Plata. Desde sus redes confirmó la noticia: "Hay amores a los que uno no se puede resistir. La radio es uno. Después de un tiempo de descanso, vuelvo a la mañana de @RadioDelPlata. En mayo nos volvemos a encontrar".

Televisión

Un nuevo espacio para los jubilados

Los martes y viernes en TL9 al mediodía, en el noticiero de elNueve, hay un espacio para los jubilados. El segmento se llama Conexión Jubilados y está a cargo de Paula D'Ambrosio con toda la información que le interesa a los jubilados y pensionados sobre los haberes, medicamentos y actividades sociales. El mismo, tiene una edición solo para el interior los domingos 9.30.

Radio II

Mar del Plata suma una nueva señal

Tras tener la retransmisión de Rock &Pop Mar del Plata 89.7 desde 2015, devolviéndole a la ciudad una radio emblemática, y luego sumar a La 990 AM en formato FM en la frecuencia 99.3, el empresario Pablo Stanzione, sumó a su pool de radios a Radio Rivadavia en la 89.9 FM. Para este desembarco en la ciudad balnearia, sumó a Gustavo Cordero.

Radio III

Rayuela inicia otra temporada en el aire

Silvia Bacher inicio la 11° temporada de su programa Rayuela. Este año en la 89.9 FM Radio con Vos los viernes de 0 a 1. La periodista propone durante esa hora descubrir historias, conocer miradas originales atravesadas por la educación y la cultura sobre temas centrales para comprender las nuevas ciudadanías. Según la gacetilla "cada programa es una experiencia única".